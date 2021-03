Se nel 2021 la sessualità di una persona fa ancora notizia, Elettra Lamborghini è infatti finita su tutti i giornali per il suo coming out come bisessuale.

Elettra Lamborghini è un personaggio amato e odiato, sostanzialmente per lo stesso motivo: è una donna libera. Libera di essere bella e sexy, come le pare, libera di muoversi come le pare, di twerkare sul palco dell’Ariston, di non parlare un perfetto italiano e non azzeccare i congiuntivi ma mettere insieme discorsi molto più sensati di parecchi suoi colleghi del mondo dello spettacolo. Ed è sempre stata libera anche nella sua sessualità, non nascondendo mai una fluidità che ha fatto notizia fin dalla sua partecipazione a Super Shore , perché nel 2021 un bacio deve comparire sui titoloni della cronaca rosa (e non solo) come bacio lesbo. Elettra ha anche confessato come Afrojack, suo marito, sia stata un’eccezione e di come preferisca nettamente le donne.

Elettra Lamborghini: “Preferisco le donne”

Già nel 2016 quando Elettra aveva partecipato a Super Shore era emersa la sua bisessualità, mai nascosta dalla cantante, come ribadirà più di una volta in futuro. Da quel momento poi, la celeberrima risposta nelle stories Instagram in cui la twerk queen si definiva “più dell’altra chiesa“, specificando cosa intendesse per “altra chiesa” ad un follower confuso.

Leggi anche–> Elettra Lamborghini, brutte notizie: “Ecco il mio referto”

Nella storia IG, la Lamborghini ha detto: “Che vuoi sapere dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!.” Se qualcuno avesse ancora avuto dei dubbi, adesso, è decisamente tutto confermato.

Leggi anche–> Elettra Lamborghini, avete mai visto tutti i suoi piercing? Ne ha 42

Oggi Elettra è opinionista all'”Isola dei famosi 2021″, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, assieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, dopo un periodo di isolamento perché risultata positiva al Covid, che è riuscita a superare senza troppi intoppi, tornando finalmente davanti alle telecamere.