Stasera in tv | Ti presento Sofia: cast, trailer e trama del film, oggi 30 marzo

Chiara Spoletini, Andrea Pisani, Guido Chiesa, Caterina Sbaraglia, Shel Shapiro, Caterina Guzzanti, Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti alla premiere del film Ti Presento Sofia (foto di Stefania D’Alessandro/WireImage)

Ti presento Sofia, film del 2018 diretto da Guido Chiesa, è la pellicola scelta da Canale 5 per la prima serata: tutti i dettagli, oggi 30 Marzo

Remake del film argentino Sin hijos, del 2015 (uscito in Italia con il titolo Se permetti non parlarmi di bambini! e diretto da Ariel Winograd), Ti presento Sofia è l’esilarante commedia scelta da Canale 5 per la prima serata.

Nelle prime 4 settimane di programmazione in Italia la pellicola ha incassato ben 2.9 milioni di euro e Micaela Ramazzotti nel 2019 è stata insignita del Premio Flaiano per la categoria Migliore interpretazione femminile. Il lungometraggio inizierà alle ore 21.20 su Canale 5… Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano questa comedy.

Trama del film

Gabriele è un uomo di mezza età, divorziato, e padre di Sofia, di 10 anni e luce dei suoi occhi. L’uomo appare tanto concentrato sulla sua bambina da mettere puntualmente in fuga tutte le donne che i suoi amici gli presentano. Sono i suoi stessi compagni a rivelargli il motivo per cui dopo tanti anni dalla fine del suo matrimonio Gabriele si trovi ancora a essere solo. Tuttavia, il padre di Sofia non riesce a distaccarsi dal suo ruolo, pur essendo consapevole che questo lo allontana dalla possibilità di innamorarsi ancora. Quando però rincontra per caso Mara, una sua vecchia amica che nel frattempo è diventata un’attraente donna di successo, decide di non rivelarle dell’esistenza di Sofia. Ma…

Ti presento Sofia, cast film:

Fabio De Luigi (Gabriele);

Micaela Ramazzotti (Mara);

Caterina Sbaraglia (Sofia);

Andrea Pisani (Chicco);

Shel Shapiro (Oscar);

Chiara Spoletini (Piera);

Daniele De Martino (Max);

Bob Messini (Beppe);

Nicola Nocella (Joao).

Trailer ufficiale

