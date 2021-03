Paul Gascoigne, il coming out del figlio Regan in tv: ecco come l’ha presa

Paul Gascoigne, il figlio Regan fa coming out in tv: ecco come l’ha presa il naufrago sull’Isola dei Famosi.

Paul Gascoigne in questo momento si trova sull’Isola dei Famosi 2021, a cui partecipa come naufrago. Per questo motivo il figlio Regan è stato invitato da Barbara d’Urso a “Live non è la d’Urso”: Regan è un ballerino, ed in Inghilterra è molto famoso, ma è riuscito ad organizzare i suoi impegni e ha partecipato alla trasmissione. A Barbara ha raccontato la storia del suo coming out come bisessuale, svelando anche qualche fu la reazione del padre.

Regan Gascoigne, la risposta del padre al coming out in tv

A Regan è stato chiesto di parlare con il rapporto del padre Paul Gascoigne, che oggi partecipa come naufrago allIsola dei Famosi 2021: “In passato abbiamo avuto dei problemi, ora va molto bene. Vogliamo andare avanti, cerchiamo di non sprecare un momento. E’ una persona divertente e l’avete visto. Ci amiamo” ha raccontato Regan.

Regan Gascoigne ha raccontato anche del recentemente coming out, fatto poco tempo fa durante una trasmissione tv inglese. “Non mi sono mai posto il problema di fare coming out, ho parlato in tv di questa cosa ma lavoro nel mondo della danza, dove veniamo accettati tutti. Non pensavo fosse una cosa urgente, mi è stata fatta una domanda sulle mie relazioni precedenti, io ho risposto che ero uscito tanto con gli uomini tanto con le donne e di li è partito tutto” ha detto. Il figlio ha spiegato che papà Paul lo ha accettato con amore: “Mio padre ha accettato la cosa senza problemi, mi ha messo a mio agio, come in passato ha accettato che non seguissi le sue orme da calciatore per fare il ballerino”.