Oroscopo settimanale dal 29 Marzo al 4 Aprile: previsioni per tutti i segni

La prima settimana di Aprile è finalmente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 29 Marzo al 4 Aprile 2021.

Una nuova settimana, la prima del nuovo mese, è finalmente giunta. Aprile è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di lasciarsi andare e di combattere per far valere le proprie idee? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 29 Marzo a domenica 4 Aprile 2021.

Leggi anche->Cielo di marzo 2021: arriva la primavera. Stelle, pianeti e congiunzioni

Prima settimana di Aprile: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana prossima sarà per voi un po’ altalenante. Lunedì la Luna opposta si trascinerà dietro un po’ di tensione e malinconia, tenetevi pronti. Nonostante la fatica a carburare, con l’arrivo del weekend le cose tenderanno a migliorare, niente panico!

Toro. Durante la prossima settimana avrete ben due giornate di Luna in opposizione, che vi spingeranno a ritornare sui vostri passi più volte. Nonostante questo sono in arrivo delle belle opportunità per quel che riguarda l’amore, non lasciatevele sfuggire.

Gemelli. Mercurio non sarà dalla vostra parte durante il corso della prossima settimana e si trascinerà dietro qualche difficoltà in ambito lavorativo. Sarà necessario rimboccarsi le maniche e soprattutto evitare di cedere al nervosismo. Forza e coraggio!

Cancro. La Luna e Venere non vi aiuteranno durante la prossima settimana e voi dovrete fare i conti con qualche disagio in ambito sentimentale. Procedete con estrema cautela ed impegnatevi al massimo per non trascurare i vostri sentimenti. Prendetevi cura di voi!

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Leone. Durante la prossima settimana Venere sarà completamente dalla vostra parte e vi regalerà la spinta giusta per muovere passi decisivi in amore. I tempi saranno maturi per chiarire le questioni lasciate in sospeso, perciò prendete coraggio e non indugiate più!

Vergine. I prossimi 7 giorni saranno per voi decisamente faticosi ma tutto sommato gratificanti. Sul lavoro dovrete dare il 100% e non tirarvi indietro di fronte alle nuove opportunità. In amore procedete con estrema cautela, niente passi azzardati!

Bilancia. La settimana comincerà per voi nel migliore dei modi, perciò non temete. Domenica Mercurio e Venere saranno in opposizione, preparatevi ad una giornata particolarmente intensa. Affrontate il weekend a testa alta e cercate di mantenere la calma.

Scorpione. La Luna sarà dalla vostra parte durante la prossima settimana, tenetevi pronti a fare nuove conoscenze. È arrivato per voi il momento di lanciarsi in nuovi progetti e di cogliere al volo tutte le opportunità. Non tiratevi indietro per nessun motivo al mondo.

Leggi anche->Gliese 486b: ecco il pianeta extrasolare che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. L’opposizione di Marte potrebbe crearvi qualche problema durante il fine della prossima settimana. Sono in arrivo un po’ di nervosismo e stress, cercate il più possibile di tenere alto l’umore. Non trascurate le persone importanti, potreste pentirvene in futuro.

Capricorno. Venere non sarà dalla vostra parte durante il corso della prossima settimana, armatevi di tanta pazienza. Sul lavoro qualche conflitto potrebbe innervosirvi, cercate di mantenere la calma. Procedete con cautela anche in amore, niente decisioni affrettate!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Mercurio sarà dalla vostra parte durante la prossima settimana, cogliete la palla al balzo ed approfittatene. Sono in arrivo un sacco di nuove opportunità, non lasciatevele sfuggire. Affrontate a testa alta tutte le decisioni importanti ed evitate di fuggire.

Pesci. Mercurio vi riserverà delle belle sorprese durante il corso della prossima settimana, tenetevi pronti. Nuovi incontri potrebbero sorprendervi e sul lavoro potrete togliervi dei sassolini dalla scarpa. Cercate però di non strafare e di concedervi anche un po’ di riposo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.