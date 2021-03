Serbia – Portogallo qualificazioni mondiali: streaming e formazioni

Il match tra Serbia e Portogallo è valido per le qualificazioni mondiali: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Giornata di grande calcio quella di oggi, con i gironi eliminatori degli Europei Under 21 e il pubblico e tifosi italiani che attendono gli azzurrini di Nicolato alla prova della fortissima Spagna. Ma c’è grande attesa anche per le sfide delle nazionali maggiori che sono impegnate nelle qualificazioni per i mondiali in Qatar 2022.

Nel girone A, si sfidano oggi le due squadre che probabilmente si contenderanno poi la testa del gruppo, ovvero Serbia e Portogallo. Entrambe le squadre hanno visto il match d’esordio di misura, rispettivamente contro l’Irlanda e l’Azerbaigian. Tanti sono i protagonisti attesissimi della partita di questa sera.

Precedenti di Serbia – Portogallo e dove vedere in tv e streaming

Lo stadio della partita di stasera sarà al Marakana di Belgrado. Si prospetta una sfida interessante, che potrà anche essere seguita dai telespettatori italiani, che non vedono l’ora di vedere all’opera tanti protagonisti del campionato di Serie A, in primis Vlahovic da un lato e Cristiano Ronaldo dall’altro. Per vedere la partita gratis e in diretta, basterà accendere su 20, il canale che offre il match in esclusiva, o in alternativa guardarla in streaming su Mediaset Play.

Gli scontri diretti tra queste due squadre sono sei e la Serbia non ha mai vinto: tre le vittorie lusitane e altrettanti i pareggi. L’ultima volta è stata nel settembre 2019 e il Portogallo si impose per quattro a due. La Serbia è comunque imbattuta da cinque incontri consecutivi e contestualmente il Portogallo non perde da quattro trasferte. Gli ingredienti per un match apertissimo ci sono dunque tutti.

Serbia e Portogallo, le due squadre in campo: le formazioni

Stojkovic e Santos stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

SERBIA (3-4-1-2): Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Gajic, Racic, Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic.

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Duarte, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Sergio Oliveira, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.