Francesca Fialdini non è solo una conduttrice: da anni è impegnata nella lotta contro i disturbi alimentari dei giovani con il suo programma.

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana nata l’11 ottobre 1979 a Massa (in Toscana). Dopo essersi laureata in Scienze della comunicazione presso l’Università “La Sapienza” (a Roma), la Fialdini ha iniziato a lavorare in radio come collaboratrice per la redazione esteri. In seguito, nel 2004, ha anche ottenuto il ruolo come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana.

Leggi anche -> Francesca Fialdini positiva, come sta la conduttrice Rai FOTO

Dal maggio del 2020 Francesca Fialdini ha iniziato a condurre Fame d’amore, un programma in seconda serata che segue la storia di un gruppo di ragazzi con disturbi alimentari. Nel 2021 il programma è stato riconfermato per una seconda stagione.

Le difficoltà dei più giovani

Dal 2020 Francesca Fialdini ha deciso di lavorare ad una mini-serie di quattro puntate chiamata Fame d’amore. Il programma, improntato come un documentario, è incentrato sulle dipendenze dei giovani dal cibo (in particolare, approfondisce i temi di anoressia e bulimia). Nel programma la Fialdini indaga su cosa si nasconda dietro problemi simili: per l’occasione, prima di iniziare le riprese, la donna si è anche recata in diverse comunità così da poter conoscere i ragazzi che hanno intrapreso un percorso terapeutico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Il programma si chiama Fame d’amore e non Fame di cibo. Il cibo è solo uno strumento in loro possesso per poter dire noi abbiamo un problema. A volte lo usano troppo altre volte troppo poco. Al centro di tutto ci sono le ferite causate da rapporti non soddisfacenti, rapporti d’amore primari che hanno a fare con la nostra crescita e la nostra sicurezza” spiega la Fialdini.

Leggi anche -> Francesca Fialdini, chi è il fidanzato Milo Brunetti: la loro storia

Francesca Fialdini ha sempre cercato di mantenere la sua vita amorosa privata: si sa che la donna ha un fidanzato di nome Milo Brunetti, ma non ha mai voluto rivelare di più. “Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo in senso stretto né a quello dell’informazione” ha spiegato la donna. Quando però le viene chiesto del futuro, ammette di desiderare un figlio maschio. “Ritengo la famiglia un miracolo e spero che presto ci siano le condizioni per averne una”.