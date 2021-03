Stasera in tv Piazzapulita: tutte le anticipazioni della puntata del 25 marzo

PiazzaPulita è oramai l’appuntamento fisso del giovedì sera per tutti quelli che vogliono restare aggiornati sulle notizie di attualità

Come ogni giovedì, questa sera su La7 alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma televisivo di attualità e approfondimento. Condotto da Corrado Formigli, questo format accompagna gli italiani dal 2011 ed è arrivato alla sua decima stagione. Oramai potrebbe entrare in gara come uno dei programmi di attualità più longevi degli ultimi anni. Rima a parte e assolutamente non voluta, nell’episodio di questa sera sarà ancora centrale l’argomento vaccini. Questo è un tema particolarmente scottante al momento, soprattutto considerando la bufera che ha recentemente investito il vaccino AstraZeneca. Corrado Formigli, nella puntata di stasera, si concentrerà molto su questo tema e sulle prospettive sanitarie dell’Italia in questa terza ondata. Ma l’episodio non affronterà un unico tema: infatti Formigli parlerà anche di politica italiana e della crisi economica in atto.

Piazzapulita sempre sul pezzo

L’apice di questa terza ondata di pandemia di Covid-19 sta per arrivare inesorabilmente sull’Italia, che sta continuando a lottare contro questo virus. L’obiettivo è quello di vaccinare almeno tre quarti della popolazione, così da arrivare all’immunità di gregge e mettere in fermo il contagio da Coronavirus. Per fare ciò, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato il Generale Paolo Figliuolo come Commissario Straordinario, che si sta occupando di riorganizzare le vaccinazioni. Per Figliuolo questa è una strada al momento tutta in salita e la carenza delle dosi e i sospetti della popolazione sulla sicurezza dei vaccini sicuramente non aiutano.

Questo sarà uno degli argomenti più importanti dell’episodio di questa sera di Piazzapulita. Corrado Formigli ne parlerà in studio con diversi ospiti, tra cui Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria e Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova. Oltre a loro, altri ospiti della serata saranno Alessandro Vespignani, fisico epidemiologo alla Northeastern University di Boston, la psicologa dei consumi Guendalina Graffigna e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Francesca Nava e Barbara Serra.