Finalmente la lieta notizia in casa Ferragni-Fedez: è nata la piccola Vittoria, la secondogenita della coppia dopo Leone. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio sui loro due profili Instagram: svelato così anche il nome della figlia. Nelle scorse ore c’era stata tanta apprensione per quanto riguarda la nascita della piccola: sono nate anche diverse pagine Twitter per seguire da vicino la situazione. Una gioia incredibile con Chiara e Fedez che sono diventati genitori per la seconda vita dopo la nascita di Leone, che ha compiuto da pochi giorni tre anni con una mega festa in casa con mamma e papà.

Subito la prima foto è stata pubblicato sul profilo Instagram di mamma Chiara e papà Federico. Un annuncio che era già nell’aria con i numerosi rumors sulle proprie stories sul profilo Instagram. Un’altra gioia per loro in questo periodo duro a causa della pandemia e delle numerose soddisfazione avute con il Festival di Sanremo per Fedez, protagonista con Francesca Michielin.

Il piccolo Leone la conoscerà tra qualche giorno, mentre ora si trova con la nonna materna, Marina Di Guardo, che ha pubblicato sui social alcune foto direttamente dal parco giochi.