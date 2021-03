Cosa c’è stato tra il visconte Guglielmotti e Barbara D’Urso? Ecco la verità

Secondo alcuni recenti rumor, in passato il visconte Guglielmotti avrebbe provato in tutti i modi a conquistare Barbara D’Urso.

Il reality L’Isola dei Famosi è appena iniziato e già da giorni girano rumor e pettegolezzi sui suoi partecipanti. Uno dei naufraghi che in queste prime battute si è fatto notare dal pubblico è stato il noto imprenditore (nonché avvocato) di Montalto di Castro, Ferdinando Guglielmotti. Il concorrente del reality, conosciuto come “Il visconte”, si è detto un amante delle donne, un uomo a cui piace sedurre e conquistare. Le sue attenzioni in questi primi giorni si sono rivolte ad Elisa Isoardi, per la quale ha ammesso candidamente di provare una forte attrazione.

Tuttavia nelle ultime ore non si parla dell’interesse del visconte per la bella Elisa, ma di un gossip messo online dal portare Dagospia. Il sito specializzato di gossip ci rivela che in passato Ferdinando avrebbe provato a conquistare Barbara D’Urso. Il tutto è successo quando i due sono casualmente divenuti vicini di casa e lui, affascinato dalla bella conduttrice campana, avrebbe provato di tutto per conquistarla, persino sbalordirla con le sue doti culinarie.

Cosa c’è di vero sul corteggiamento del visconte Guglielmotti a Barbara D’Urso

Sul sito di gossip il corteggiamento da parte del visconte è dato come cosa certa, ma al momento nessuno dei due ha commentato la cosa. Il naufrago probabilmente non ha nemmeno idea che se ne stia parlando, mentre la conduttrice non si è espressa a tal proposito. Tuttavia proprio Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque ha confermato di conoscerlo bene.

La stessa presentatrice lo ha anche difeso da chi ha cominciato a paragonarlo ad Antonio Zequila per comportamenti e per tipologia di racconti riguardanti le sue conquiste sentimentali. A tal proposito la D’Urso ha detto: “Il Visconte è davvero un nobile, sono molto sicura. Vive in questo palazzo con le armature, con le secrete ed è tutto vero. Come è vero che lui ama sedurre le donne”.