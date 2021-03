Isola dei Famosi, rissa tra Fariba e Marco: lui le “ruba” il tronco e…

L’avventura dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi è iniziata solo da pochi giorni, ma Fariba e Marco hanno già cominciato a fare scintille.

Fariba Tehrani non riesce proprio a seguire i consigli di Marco Maddaloni. La mamma di Giulia Salemi si trova su Parasite Island insieme ad Ubaldo Lanzo, entrambi dovranno dimostrare di sapersi adattare a ogni sfida prima di diventare ufficialmente naufraghi dell’Isola dei Famosi, e ad insegnargli le basi della sopravvivenza è accorso in loro aiuto proprio Maddaloni. Nelle ultime ore, però, lo sportivo è stato protagonista di un diverbio con Fariba, contraria alla proposta di sacrificare il suo tronco da meditazione per usarlo per il fuoco. “Secondo me vuoi farmi dispetto!”, ha urlato contro di lui. Ed è subito rissa.

La sfuriata di Mamma Fariba contro Marco Maddaloni

Dopo l’acceso battibecco Marco Maddaloni è sempre più convinto che la vita da naufraga non faccia per Fariba. Confidandosi con Ubaldo Lanzo, ha osservato come non solo la mamma di Giulia Salemi non ha voluto pescare, ma l’ha rimproverato per aver usato il suo tronco da meditazione come legna da ardere: un pretesto assurdo per lo sportivo. Il giudizio è dunque tranchant “Vedo molto complicata la sua sopravvivenza sull’Isola”. Ma, come sempre in questi casi, la partita è ancora tutta da giocare.

Intanto stasera andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi e di Fariba si parlerà anche per un altro motivo: nel corso della giornata è arrivato un comunicato ufficiale che intima ai naufraghi di Parasite Island di spegnere il fuoco pena squalifica, perché non è stato usato materiale presente in natura per accenderlo: a quanto pare, la Nostra avrebbe usato un assorbente come combustibile…

