Ludovica Martino è una giovane e promettente attrice. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Ludovica Martino è una giovane attrice di grande talento: l'ultimo suo lavoro è il film televisivo "Carosello Carosone", che andrà in onda stasera su Rai 1.

L’identikit di Ludovica Martino

Ludovica Martino è nata a Roma il 26 febbraio 1997. Diplomata al liceo classico, e laureata in interpretariato e traduzione con il massimo dei voti, ha frequentato la Scuola Jenny Tamburi, partecipando a diversi laboratori con personaggi quali Pietro De Silva e Andrea Costantini. Ha inoltre studiato presso il C.I.A.P.A. con la coach Gisella Burinato.

Dopo il suo primo spot per gli Internazionali d’Italia nel 2013, nel 2016 Ludovica Martino è apparsa in due spot per TIM fibra con Pif per la regia di Umberto Carteni e Daniele Luchetti. Dal 2015 ha recitato in varie fiction TV andate in onda su Rai 1, tra cui Che Dio ci aiuti, Don Matteo e Tutto può succedere nei panni di Emilia

Dal 2018 Ludovica Martino è protagonista nel ruolo di Eva Brighi nella serie Skam Italia, remake della serie norvegese Skam. Fa il suo esordio cinematografico nel 2019 con il film Il campione, diretto da Leonardo D’Agostini, nel ruolo di Alessia al fianco di Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Sempre nel 2019 recita nella serie televisiva Liberi tutti, prima serie originale di RaiPlay, e nel 2020 nel film Sotto il sole di Riccione, distribuito da Netflix. Quindi partecipa alla serie Passeggeri notturni e, dopo aver vinto, il premio “explosive talent award” al Giffoni Film Festival, lo scorso settembre è stata protagonista, assieme a Marco Giallini, del videoclip della canzone “22 Settembre” di Ultimo.

Per quanto riguarda infine la sua vita sentimentale, Ludovica Martino sembrerebbe avere una storia d’amore con un ragazzo di nome Federico. L’attrice sul suo profilo Instagram ha postato una foto dove si scambia con lui un appassionato bacio. Il suo account social (@ludovicamartino) è seguito da oltre 546mila followers!