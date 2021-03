Oroscopo del giorno, mercoledì 17 Marzo 2021: previsioni per ogni segno

Siamo giunti finalmente alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 17 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È in arrivo un periodo di cambiamento o di tensione? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 17 Marzo 2021.

Mercoledì 17 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi dovrete rimboccarvi le maniche e dare il massimo. Lasciate andare la vostra immaginazione ed impegnatevi il più possibile per raggiungere i vostri scopi. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni, tenetevi pronti.

Toro. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi e si porterà dietro molta serenità. Non abbiate paura di muovere qualche passo avanti in amore: è il momento giusto per aprire le porte al romanticismo.

Gemelli. La giornata di oggi si prospetta decisamente positiva e luminosa. Sia sul lavoro che in amore il vostro cielo sarà sereno e voi potrete permettervi qualche azzardo in più. Non rimandate però niente a domani, potreste pentirvene amaramente in futuro.

Cancro. In amore è arrivato per voi il momento di mettervi in gioco al 100 per cento. Non abbiate timore di mostrarvi per ciò che realmente siete e buttatevi senza alcuna paura. Attenzione invece sul lavoro: allontanate il più possibile le distrazioni.

Leone. Durante la giornata di oggi qualche turbolenza in amore potrebbe mettervi di cattivo umore. È importante intervenire tempestivamente senza lasciare che le questioni si accumulino nel tempo. Affrontate i problemi a testa alta, non ve ne pentirete.

Vergine. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi, che si prospetta luminosa e fortunata. Alcuni affari potrebbero andare efficacemente in porto, perciò tenetevi pronti. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni, perciò forza e coraggio!

Bilancia. Gli astri oggi saranno in vostro favore e vi accompagneranno in una giornata che si prospetta decisamente frenetica. Via libera in amore ma cercate di compiere un passo alla volta, senza essere troppo frettolosi o avventati.

Scorpione. La Luna non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e potrebbe trascinarsi dietro un po’ di malinconia. In amore le cose non funzionano e voi fareste bene ad affrontare direttamente i problemi anziché continuare a tergiversare.

Sagittario. Ultimamente tutti i nodi sono venuti al pettine e voi vi siete ritrovati ad affrontare le questioni lasciate in sospeso una dietro l’altra. È giunto il momento di raddrizzare però il tiro e di accantonare una volta per tutte i sensi di colpa.

Capricorno. È in arrivo per voi un periodo di importanti cambiamenti e voi fareste bene ad essere pronti. Non è il momento adatto per perdersi in discussioni inconcludenti, perciò restate alla larga dalle polemiche e dai disguidi che vi metterebbero di malumore.

Aquario. Sono in arrivo per voi delle turbolenze, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Qualche incomprensione potrebbe mettervi di cattivo umore e costringervi a rivalutare le scelte fatte in passato. La Luna non sarà dalla vostra parte, prestate attenzione.

Pesci. I tempi sono ottimi per le confessioni e per rafforzare i legami con le persone a voi più vicine. Lasciatevi andare e non abbiate paura di esprimere con sincerità i vostri sentimenti. Vi farà bene appoggiarvi alla spalla di qualche amico caro.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.