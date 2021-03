Stasera in tv – Stasera tutto è possibile: ospiti di oggi, 9 Marzo

Stefano De Martino conduce la nuova edizione del comedy show Stasera tutto è possibile: tutte le anticipazioni, oggi 9 Marzo

La quinta edizione del fortunato comedy show condotto da Stefano De Martino torna stasera in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 con una nuova puntata. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla messa in onda di oggi, 9 Marzo. Leggi anche —> Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 9 Marzo

Stasera tutto è possibile, comedy show condotto da Stefano De Martino, porterà sul piccolo schermo tanti ospiti e, soprattutto, allegria. In un momento difficoltoso come quello che stiamo vivendo, in Italia e nel mondo, a causa della pandemia dovuta al Covid-19 il programma con al timone l’ex ballerino si ripropone di spezzare la piatta routine, coinvolgendo i telespettatori grazie alla leggerezza che lo contraddistingue. La location scelta è il palco dell’Auditorium Rai di Napoli e i protagonisti tanti artisti appartenenti al mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco su un terreno sconosciuto. Nessuna certezza e solo la spontaneità sarà ben accetta a Stasera tutto è possibile!