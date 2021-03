Ricoverato per Covid il nuotatore Giorgio Lamberti: in serie condizioni

E’ ricoverato in terapia subintensiva per Covid, l’ex stella sportiva e ha espresso tutta la difficoltà nel superare questo difficile momento.

Ha parlato ai microfoni del TG1, l’ex campione di nuoto Giorgio Lamberti per aggiornare tutti sul suo stato di salute attuale e raccontare la situazione che sta vivendo oggi. Il nuotatore, 53 anni, è infatti ricoverato in terapia subintensiva di Brescia, dopo aver contratto il virus del Covid e dopo che le sue condizioni si sono aggravate. Nonostante la paura e la preoccupazione, Giorgio ha rassicurato che le sue condizioni sono stabili al momento e che c’è un miglioramento in vista.

Covid, come sta il campione Giorgio Lamberti

In dieci giorni: la diagnosi, poi il netto peggioramento e infine il ricovero nell’ospedale della sua amata Brescia. Giorgio Lamberti ha così raccontato al TG1 come sta oggi e ha rassicurato sul miglioramento delle condizioni di salute, nonostante un evidente e normale affaticamento che va scontrarsi con la sua forza e determinazione da grande campione. “È la mia vasca più complicata – ha ironizzato Lamberti -“ma va passata in progressione, come sempre, non bisogna mollare mai.”

Nonostante la tempra da grande sportivo quale è sempre stato, Lamberti è anche consapevole della pericolosità dell’infezione da Covid e della serietà dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ha infatti anche confessato la difficoltà e la sofferenza di avere a che fare con un’infezione grave e potenzialmente letale: “Ti arriva addosso e non te ne accorgi. Ho perso degli amici. Qui bisogna avere a che fare con la propria vita, è pesante.”

Sono tante e diverse le sfide che Lamberti ha vinto e strafinto: primo nuotatore italiano a stabilire un record mondiale, primo a vincere una medaglia d’oro in un campionato mondiale. Tantissime vittorie e soddisfazioni ma ora la vita l’ha messo di fronte forse alla sfida più difficile, in cui Giorgio se la sta cavando egregiamente.