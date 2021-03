Oroscopo dall’8 al 14 Marzo: come sarà la settimana di ogni segno

La seconda settimana di Marzo è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dall’8 al 14 Marzo 2021.

Una nuova settimana, la seconda del nuovo mese, è finalmente giunta. Marzo è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno gli astri. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 8 a domenica 14 Marzo 2021.

Seconda settimana di Marzo: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La Luna vi accompagnerà per quasi tutto l’arco della prossima settimana. Faticherete un po’ a carburare durante i primi giorni ma la situazione migliorerà decisamente con l’arrivo del weekend. Cercate di riservare un po’ di tempo anche per voi e soprattutto per l’amore. Perciò riposatevi e non accantonante il romanticismo.

Toro. La settimana in arrivo non sarà per voi una delle migliori. In amore qualche tensione potrebbe costringervi a muovere qualche passo indietro ed a rivalutare alcune delle vostre scelte. Affrontate i problemi a muso duro e preparatevi ad un weekend piuttosto turbolento. Nonostante tutto ne uscirete vincitori.

Gemelli. I prossimi sette giorni risulteranno ai vostri occhi decisamente intensi. Ci sarà da lavorare e rimboccarsi le maniche e molto probabilmente arriverete al weekend completamente scarichi. Cercate di mantenere la calma, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Contante fino a dieci prima di parlare e potreste involontariamente ferire qualcuno.

Cancro. Sarà necessario affrontare di petto tutti i problemi durante l’arco della prossima settimana, senza rimandare nulla. Si prevedono contrasti e tensioni, soprattutto nella coppia. Cercate di scegliere la via della diplomazia e non quella del litigio. Il weekend sarà un po’ turbolento, tenetevi pronti.

Leone. La prossima settimana sarà per voi estremamente stimolante. Siete alla ricerca di nuovi stimoli e finalmente verrete accontentati. Nuovi incontri potrebbero cambiare il vostro modo di vedere le cose e spingervi alla riflessione. Sabato sarà una giornata piuttosto impegnativa. Tenetevi pronti.

Vergine. Luna e Venere non saranno dalla vostra parte durante il prossimo weekend che si prospetta per voi decisamente turbolento. Durante il resto della settimana fareste meglio a rimboccarvi le maniche ed a concentrarvi al massimo sul lavoro. Non è il momento adatto a distrarsi, perciò allontanate la procrastinazione e mettetecela tutta.

Bilancia. La settimana in arrivo non sarà per voi particolarmente idilliaca. Alcuni contrasti, soprattutto con familiari, potrebbero mettervi tra le mani qualche bella gatta da pelare. Siete alla ricerca di nuove avventure, ma dovrete pazientare ancora un po’ prima di lanciarvi. Presto arriveranno delle belle sorprese dunque pazientate.

Scorpione. L’ultimo periodo è stato per voi estremamente stressante e la settimana in arrivo vi sarà di aiuto per ricaricare un po’ le batterie. Sul lavoro cercate di non strafare e di mantenere le vostre energie. Lunedì potrete permettervi qualche azzardo in amore, ma prestate particolare attenzione ai colleghi.

Sagittario. La luna sarà favorevole durante l’arco della prossima settimana, perciò tenetevi pronti e fuochi d’artificio. Presto arriveranno delle belle soddisfazioni che vi sorprenderanno sembra ombra di dubbio. L’energia non vi mancherà e voi sarete carichi più che mai per affrontare ogni ostacolo ed uscirne vincitori.

Capricorno. La prossima settimana sarà per voi un po’ altalenante. Preparatevi, perché sul lavoro ci sarà da discutere e stabilire le nuove regole. Cercate di non dare in escandescenza, potreste pentirvene in futuro. Il weekend invece sarà ottimo per l’amore e per l’eros e la Luna sarà dalla vostra parte.

Aquario. Durante i prossimi sette giorni dovrete accantonare l’indecisione e iniziare a pensare ad una decisione definitiva, il consiglio migliore è quello di fidarsi ciecamente del proprio istinto e di non restare a rimuginare troppo sulle questioni. Sul lavoro potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia, otterrete finalmente i dovuti riconoscimenti.

Pesci. La settimana in arrivo sarà per voi decisamente turbolenta. Sono in arrivo forti tensioni e nervoso, perciò preparatevi, potreste trovarvi a dover risolvere un problema personale piuttosto fastidioso. Durante il weekend le cose andranno meglio e voi potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo.

