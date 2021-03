Maneskin, chi è la bassista Victoria De Angelis: età, foto, social, vita privata

Ancora un trionfo importante per i Maneskin che hanno vinto l’edizione 71 del Festival di Sanremo: conosciamo la bassista Victoria De Angelis

Un successo importante per i Maneskin che hanno così trionfato al Festival di Sanremo 2021. Conosciamo meglio la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, che è nata a Roma nel 2000. Ha origini della Danimarca, ha iniziato a suonare la chitarra fin da giovanissima all’età di 8 anni. Successivamente alle scuole medie in una scuola di musica ha avuto il suo primo rapporto con il basso. Al liceo scientifico Kennedy conosce il chitarrista Thomas Raggi e così nel 2015 i due, insieme al cantante Damiano David, fondano la band Måneskin, nome che resta per il gruppo completando con il batterista Ethan Torchio. Il nome deriva dal danese e significa “chiaro di luna”. E così la band rock ha iniziato ad avere successo con la partecipazione ad X Factor 11 con i brani Chosen, Morirò da re e Torna a casa. Victoria ha un fascino ribelle ed è molto amata dai più giovani. Inoltre, è molto appassionata di moda e cura il look degli altri membri.

Maneskin, le curiosità su Victoria De Angelis

Il loro successo è arrivato così nel 2017 quando sul palco di X Factor hanno stupito tutti, sotto la gestione Manuel Agnelli, convincendo anche gli altri giudici, come Fedez, Levante e Mara Maionchi. Il brano Chosen è stato quello che gli ha consegnato il trionfo definitivo per imporsi a livello nazionale. Una volta usciti dall’edizione di X Factor sono stati impegnati in varie ospitate in tv iniziando anche i tour in giro per l’Italia e non solo. Victoria è soprannominata Mamma Maneskin e i suoi generi musicali preferiti sono irap, funky, indie rock, soul, hip hop e R&B. Sul suo profilo Instagram è molto seguita vantando così 356mila follower.