Fiorello, il premio a sorpresa lo fa commuovere: “Sono senza parole”

Amadeus consegna il Premio città di Sanremo al suo collega ed amico Rosario Fiorello, che rimane senza parole

Dopo l’esibizione di Bugo, Amadeus e Fiorello salgono sul palcoscenico e, per una volta, è il direttore artistico a lasciare l’amico Rosario Fiorello senza parole. Infatti, il direttore del Festival di Sanremo dice che lui può assegnare un premio prestigiosissimo. Rosario gli è a fianco e lo guarda in modo attonito, non capendo cosa stesse succedendo. Amadeus continua dicendo di voler assegnare il Premio Città di Sanremo a una persona senza la quale il 71° Festival della Canzone Italiana non avrebbe visto la luce. L’attesa dura pochissimo, Amadeus subito di voler consegnare questa importantissima statuetta al suo collega ed amico Rosario Fiorello. Il comico, infatti, è stato una figura insostituibile quest’anno e guarda davvero stupito e senza parole l’amico Amadeus.

La reazione di Fiorello

Per consegnare il premio al grande mattatore siciliano, sale sul palcoscenico dell’Ariston il sindaco della città dei fiori e dà a Fiorello il suo premio. Alla vista dell’oggetto, lo stupore del comico prende forma tramite l’affermazione: “Ma è uguale alla statuetta del Festival!” Sembra veramente che Fiorello non sapesse nulla, tanto è attonito, ma ad ogni modo si riprende subito e la butta sul ridere. Anche questa volta il comico non perde l’occasione di fare una battuta e chiede se il premio gli dia la possibilità di poter stare a Sanremo gratuitamente. Non si fa cogliere impreparato il sindaco, che gli risponde dicendo che avrà tutto gratuito, anche e soprattutto l’ingresso alla pista ciclabile (che non è a pagamento).

Fiorello conclude ringraziando tutti e dedicando questa statuetta a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che, insieme a lui, hanno reso possibile questo 71° Festival di Sanremo.