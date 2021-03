Oggi Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo a Sanremo 2021, ecco chi è lo sconosciuto che l’ha portato in moto.

Il calciatore milanista Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo di quasi un’ora alla terza serata del Festival di Sanremo 2021, a causa di un incidente avvenuto in autostrada. Lo sportivo si trovava in trasferta con la sua squadra di calcio, e il mezzo incaricato di riportarlo in Liguria per assicurare la sua partecipazione al festival questa sera è rimasto bloccato nel traffico in autostrada.

Ibrahimovic arriva a Sanremo sul sellino della moto di uno sconosciuto, ecco cosa sappiamo

Zlatan fortunatamente non è stato coinvolto nell’incidente, ma è arrivato al teatro Ariston con circa un’ora di ritardo. Una volta arrivato sul palco, verso le 23:00, ha raccontato il folle viaggio che lo ha portato fino in Liguria: per arrivare “in tempo” ha deciso di chiedere un passaggio ad uno sconosciuto.

Incredibile ma vero, Zlatan Ibrahimovic è arrivato al festival di Sanremo grazie ad uno sconosciuto in moto incontrato nel traffico ligure. A testimonianza della storia Zlatan ha mostrato al pubblico un video registrato con il suo telefonino, in cui si vede il calciatore accovacciato sul sellino di una moto. Per il momento l’identità del fortunato beniamino non è stata svelata, lanciamo quindi un appello: misterioso sconosciuto, fatti vivo! Non vediamo l’ora di ascoltare la tua versione della storia.