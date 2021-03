Lutto nel mondo dello spettacolo: morto l’attore di Dinasty Geoffrey Scott

Si è spetto all’età di 79 anni l’attore americano Geoffrey Scott: conosciuto da noi sopratutto per il ruolo nella soap Dinasty.

La moglie di Geoffrey Scott ha confermato ai media la morte dell’attore, avvenuta lo scorso 23 febbraio dopo anni di lotta contro il morbo di Parkinson. L’attore nativo del Colorado aveva 79 anni e si era ritirato dalle scene nei primi anni ’00 dopo che la malattia che lo affliggeva gli aveva reso impossibile continuare a recitare. In questi ultimi anni, Geoffrey si era dunque dedicato alla famiglia e alle sue passioni, allontanandosi per sempre da quel mondo dello spettacolo che gli aveva permesso di diventare famoso.

Il primo ruolo di successo, quello per il quale viene ricordato anche qui in Italia è stato nella soap opera Dinasty. Nella famosa serie, la prima di grande successo qui da noi, Scott recitava la parte di giocatore di tennis professionista. L’uomo era il primo marito di Linda Evans e nel corso della soap si scopriva che i due non avevano mai firmato le carte del divorzio. Negli anni sessanta era già divenuto famoso per un ruolo nella soap opera Dark Shadows, nella quale recitava la parte del marito di Angelique Bouchard.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Geoffrey Scott, cosa ha fatto dopo Dinasty

Qui da noi si sono perse le tracce dell’attore americano dopo che sono finite le repliche di Dinasty, ma negli Usa Geoffrey Scott è rimasto un personaggio pubblico molto noto. Nel corso di 45 anni di carriera nel mondo della televisione, l’attore ha preso parte a centinaia di spot pubblicitari in onda sulle reti americane.

Leggi anche ->Lutto nella pallavolo: morto Andrea Nannini, leggenda del volley italiano

Nel 2003 è stato scelto per un cameo nel film Marvel Hulk, si è trattato dell’ultima parte che ha recitato. Subito dopo si è dovuto ritirare a causa delle complicazioni del Parkinson. Ritiratosi in Colorado, Geoffrey è morto il 23 febbraio, il giorno dopo aver compiuto 79 anni.

Leggi anche ->Lutto nel cinema: morto “Gamba d’oro” di Shaolin Soccer