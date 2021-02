Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 28 febbraio

Domenica in oggi, 28 febbraio, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento e un superospite: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 28 febbraio, sarà la numero 25, come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone la conduttrice veneta Mara Venier e in studio o in collegamento tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ed esperti che interverranno per parlare degli ultimi eventi legati all’attualità e alla pandemia. Scopriamo cosa accadrà oggi dalle ore 14:00 nello storico programma di Rai 1.

Domenica in: gli ospiti di oggi

Ospite annunciato e particolarmente atteso durante la puntata del contenitore domenicale che andrà in onda oggi pomeriggio sul primo canale è indubbiamente Al Bano. Il cantante racconterà alcuni aneddoti inediti della sua vita privata e si esibirà per i telespettatori di Rai 1, portando sul piccolo schermo musica e le caratteristiche note acute che hanno reso celebre l’artista. Successivamente, interverrà in trasmissione Rocco Casalino, anche il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Il politico si soffermerà sull’operato del Governo uscente e sulle sfide che il nuovo, guidato da Mario Draghi, si sta accingendo ad affrontare.

Sanremo e l’emergenza sanitaria

In collegamento da Sanremo, Amadeus, ancora una volta al timone del Festival della canzone italiana, che avrà inizio il prossimo 2 Marzo, concederà al pubblico qualche succulenta anticipazione. Le cinque serate, che come da tradizione si svolgeranno nella città dei fiori, saranno ricche di artisti, famosi ed emergenti. Nonostante la pandemia ancora in corso la rete ammiraglia ha deciso di non rinunciare all’edizione e ha per questo messo in atto seri protocolli di sicurezza.

Tornando a gamba tesa sull’attualità, la padrona di casa tonerà ad affrontare il tema dell’emergenza sanitaria. Sull’argomento si esprimeranno, in collegamento dalla Florida, la professoressa Ilaria Capua e, in studio, il professor Francesco Le Foche.

