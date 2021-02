Barbara D’Urso irrompe a Domenica In, la reazione di Mara Venier

Nel programma domenicale condotto da Mara Venier la parodia di Barbara D’Urso ad opera dell’attore Vincenzo De Lucia è davvero esilarante: vedere per credere.

Barbara d’Urso irrompe a Domenica In nella puntata di oggi, 14 febbraio 2021. Un esilarante sketch che ha visto protagonista la conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso – imitata del comico napoletano Vincenzo De Lucia – nel salotto del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Con parrucca bionda, vestito fantasioso come nel suo stile e luce accentante, Barbarella ha celebrato i picchi di share e ringraziato il pubblico “col cuore”. Come l’ha presa Mara Venier?

La copia (quasi) perfetta di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è entrato nello studio di Domenica In sulle note di I Love It del duo svedese Icona Pop spiazzando Mara Venier: “Sono scioccata di essere qui, nella seconda trasmissione più vista della domenica”. Quindi ha lanciato una frecciatina delle sue alla conduttrice veneta: “Sono venuta qui per aiutarti perché, come si chiama questo programma, devi cambiare il titolo… Sono stanca di fare otto miliardi di telespettatori e il 90%, cambia il titolo in Domenica In Live Non è la Venier, altrimenti la gente non lo sa che conduci tu”

In effetti, gli ascolti sono un nervo scoperto della D’Urso. Non passa giorno in cui il volto Mediaset non citi share, picchi e numeri, ovviamente tirando l’acqua al suo mulino. Prima di lasciare lo studio di Domenica In, comunque, la Nostra ha fatto un regalo alla Venier illuminando lo studio con le luci che usa nelle trasmissioni di Canale 5 e ha salutato tutti dicendo: “Adesso vado dall’altra parte altrimenti si ingelosiscono”, dedicando una versione rivisitata di Dolceamaro a Zia Mara. Quanto alla Venier, ha mandato un saluto alla sua ex rivale. Pare infatti che nei rapporti tra le due primedonne della domenica sia tornato il sereno. Almeno per ora.

