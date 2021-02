Al Bano stupisce tutti: l’appello a Loredana e Romina

Ospita a Domenica In, Al Bano tende la mano a Romina Power e a Loredana Lecciso: “Riuniamoci”. Ecco il retroscena.

Al Bano è stato uno dei protagonisti dell’odierna puntata di Domenica In. Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, il cantante di Cellino San Marco ha parlato della sua vita privata a 360 gradi: dai finti scoop che hanno colpito lui, le sue compagne e le sue figlie in passato al rapporto con i propri genitori, passando per la “ferita” dell’eliminazione dall’edizione 2017 del Festival di Sanremo. Ma a fare rumore è soprattutto la proposta a sorpresa che ha lanciato alle “sue” donne, Loredana Lecciso e Romina Power.

La proposta di Al Bano alle “sue” donne

A Domenica In l’artista pugliese ha ripercorso la sua carriera artistica (anche) attraverso una serie di filmati con il sottofondo della sua canzone Di Rose e di Spine. Come accennato, ha ricordato i suoi amatissimi genitori, soffermandosi in particolare sulla forza e sull’integrità di suo padre, e ha raccontato come ha conosciuto Romina Power, sul set del film Nel Sole. Quindi la confessione: il suo sogno oggi è quello di una reunion con l’ex moglie e l’attuale compagna.

Al Bano ha lanciato un vero e proprio appello a Domenica In a Romina Power e Loredana Lecciso: “Se siete in ascolto perché non ci incontriamo…il buon Dio sa quanto ancora dureremo su questa Terra. Unirsi e seminare semi di pace, sospetti non esistono e il mondo è bello perché dobbiamo renderlo bello, così forse rendiamo bella la nostra esistenza”. Pace amore, dunque, con tanti saluti a vecchie ruggini, incomprensioni e rancori. Non resta ora che attendere la risposta delle due primedonne all’invito: le scommesse sono aperte.

