E’ giallo su come Dayane Mello posssa conoscere la data esatta dell’inizio del Festival di Sanremo. Ha violato il regolamento?

Il pubblico di telespettatori del Grande Fratello VIP si è svegliato oggi con un bel mistero da risolvere, che ha fatto letteralmente e splodere twitter. Il regolamento che devono rispettare gli inquilini della casa più spiata d’italia è denso di regole e linee da tenere inderogabilmente, e qualsiasi eccezione va punita severamente. Tra i punti fondamentali c’è il fatto che i vipponi non devono sapere niente di quello che succede nel mondo reale, per tutta la durata della loro permanenza. Non devono assolutamente ricevere nè reperire informazioni esterne. Una frase di Dayane Mello, che non è certo passata inosservata, ha fatto pensare proprio ad una violazione di regolamento.

Dayane Mello ha avuto un informazione da fuori?

“Il 2 marzo inizia Sanremo. Come lo so? Eh, lo so!” ha detto la modella brasiliana, stupendo il pubblico del web. Non solo ha azzeccato la data esatta dell’inizio del Festival di Sanremo, prevista appunto per il 2 marzo per terminare il 6, ma ha anche specificato che “lo sa“. Twitter è esploso di post in cui si chiedevano spiegazioni e giudicavano il comportamento di Dayane sospetto. Che la vippona abbia violato le regole del GF?

La risposta, in realtà, è molto più semplice di quanto si crede e la violazione di regolamente, se c’è stata, è stata se mai parziale e non è arrivata da parte di Dayane. E’ stato Tommaso Zorzi, infatti, il primo a ricevere questa informazione, suo malgrado: l’influencer era salito sulla macchina della produzione per essere portato in studio da Alfonso Signorini. Peccato che l’autista si fosse dimenticato di spegnere la radio e sono bastati pochi secondi affinché Zorzi captasse l’informazione sulla data di inizio del Festival.

Una semplice svista da parte dell’autista. E’ anche vero, però, che Zorzi non avrebbe dovutp divulgare l’informazione agli altri. La notizia, infatti, è passata di bocca in bocca fino ad arrivare a Dayane, che l’ha esternata. Tuttavia non verranno probabilmente presi provvedimenti contro nessuno perché è un’informazione del tutto innocua che non potrebbe compromettere la situazione in Casa.