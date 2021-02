Covid, zone rosse e arancioni: quali sono le restrizioni vigenti in Italia

Divieti e chiusure, zone rosse e arancio scuro: ecco quali sono le restrizioni locali in Italia per il contrasto al Covid

In Italia nelle ultime settimane tengono banco le varianti del Covid-19. Su tute quella inglese e brasiliana. Aumentano le misure adottate a livello locale per tentare di limitare i contagi e limitare la diffusione delle varianti del Covid-19. Sono varie da Nord a Sud le zone con restrizioni, chiusure mirate e mini lockdown istituiti da provvedimenti locali. Questa è la situazione. In Lombardia dopo la conferma fino al 5 marzo delle zone arancioni scuro della provincia di Brescia, su ordinanza del governatore della Lombardia Attilio Fontana, passano a zona rossa di Comuni di Bollate, Viggiù e Mede. Castrezzato, in provincia di Brescia, passa a zona arancione rafforzata. In Piemonte, è zona rossa dal 20 febbraio e fino al 26 dello stesso mese, Comune di Re, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Covid, le restrizioni locali

In Liguria fino al 5 marzo ci saranno restrizioni ulteriori, senza però passare a zona rossa, per i comuni di Ventimiglia e Sanremo e comuni limitrofi. Per quanto riguarda la Toscana, è zona rossa il Comune di Cecina da oggi e per nove giorni. Nel Lazio passa in zona rossa il Comune di Torrice in provincia di Frosinone. Il piccolo centro frusinate si aggiunge ad altre zone rose di Colleferro e Carpineto, in provincia di Roma, e Roccagorga, in provincia di Latina. Per le Marche, saranno in zona arancione fino a sabato 27 febbraio venti comuni della provincia di Ancona. Si tratta dei comuni di: Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo.

In Umbria prorogata fino al 28 febbraio la zona arancione della provincia di Perugia e per Terni il comune di San Venanzo. Amelia è diventata invece arancione. In Abruzzo restrizioni per 5 comuni dell’Aquila fino al 7 marzo e restano in zona rossa le province di Chieti e Pescara. Il Molise è in zona arancione ma 33 comuni sono in zona rossa. In Sicilia i comuni palermitani di San Cipirello e San Giuseppe Jato, sono in zona rossa. I Sardegna è rosso il comune di Bono, in provincia di Sassari.

