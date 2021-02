Oroscopo del giorno, giovedì 25 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si sta lentamente avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 25 Febbraio 2021.

Febbraio sta oramai per esaurire i suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 25 Febbraio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 22 al 28 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Giovedì 25 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi comincerà nel migliore dei modi. Sarete pieni di energia e vitalità. Cercate di approfittare del vostro buonumore per sbrigare tutte le faccende più tediose e di concentrarvi al massimo sul lavoro.

Toro. Le prossime ore si prospettano per voi complesse. Qualche conflitto potrebbe mettervi di malumore, ma non temete, riuscirete a chiarire entro la fine della settimana. Procedete con cautela in amore, non è ancora il momento di compiere mosse azzardate.

Gemelli. Un periodo di cambiamento e rivoluzione è alle porte, tenetevi pronti. La Luna sarà totalmente dalla vostra parte e vi regalerà delle certezze in più. Potrete permettervi qualche azzardo in amore, ma rimanete cauti per quel che riguarda il lavoro.

Cancro. Venere sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e comincerà a transitare nel vostro segno. L’amore sarà dunque nell’aria, non trascuratelo! Presto potrete trovarvi di fronte ad un bivio: prendetevi del tempo prima di compiere la vostra scelta.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Leone. Luna favorevole per voi durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di spalancare le porte all’amore e di non tirarsi indietro di fronte alle nuove opportunità. Presto un nuovo incontro potrebbe farvi battere forte il cuore, tenetevi pronti.

Vergine. I tempi saranno maturi per l’amore, perciò potrete muovere decisivi passi avanti senza rimuginarci troppo sopra. Per quel che riguarda il lavoro, cercate di sbrigare entro la mattinata tutte le questioni più fastidiose e di non rimandare nulla a domani.

Bilancia. La Luna non vi metterà più i bastoni tra le ruote a partire da oggi. È in arrivo un periodo di cambiamento, dunque tenetevi pronti. Sarà necessario rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per ottenere i risultati desiderati.

Scorpione. Via libera durante la giornata di oggi per quel che riguarda l’amore ed il romanticismo. Lasciatevi dunque andare e buttatevi senza pensare al resto. Ci sarà una ripresa anche sul lavoro, perciò proseguite senza timore verso i vostri obiettivi.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. La Luna sarà favorevole durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. I tempi saranno maturi per l’eros e il romanticismo, dunque non ponetevi alcun freno. Attenzione agli smarrimenti, potreste perdere un oggetto a voi molto caro.

Capricorno. La giornata si prospetta per voi decisamente luminosa. Le energie non vi mancheranno e voi sarete pronti più che mai a superare efficacemente tutti gli ostacoli. La vicinanza di un amico caro potrebbe aiutarvi a tenere alto l’umore, ricordatelo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La Luna non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, fate attenzione. Un po’ di ansia e tensione potrebbero guastare il vostro buonumore, dunque procedete con cautela. Cercate di allontanare la malinconia e di portare pazienza di fronte agli ostacoli.

Pesci. I tempi non sono ancora maturi per muovere passi avanti in amore, perciò cercate di rallentare e riflettere bene prima di agire. Qualche difficoltà all’orizzonte anche sul lavoro, ma non temete, riuscirete a superare brillantemente tutti gli ostacoli.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.