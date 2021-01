GF Vip, Francesca Cipriani fa pesanti rivelazioni su due concorrenti

La showgirl Francesca Cipriani fa pesanti rivelazioni su due concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip: Mario Ermito e Giacomo Urtis.

Ci sarebbe una relazione tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, due degli ultimi concorrenti dell’edizione in corso del GF Vip: se ne parla da quando entrambi sono usciti dalla casa. Il primo, da parte sua, ha spento le voci sul suo conto. Difatti, il giovane pugliese ha sostenuto di non essere omosessuale.

Ha anche chiarito che non avrebbe comunque alcun problema ad ammetterlo, se così fosse. “Ho due sorelle omosessuali e non avrei alcun problema ad ammettere di non essere eterosessuale”, sono state le sue parole, atte appunto ad allontanare da sé il sospetto di un presunto flirt con Giacomo Urtis.

Le parole di Francesca Cipriani sulla presunta relazione Urtis-Ermito

Ma a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, arriva ora una nuova bomba sganciata direttamente da Francesca Cipriani. La quale sostiene di essere a conoscenza del fatto che i due gieffini avrebbero consumato. Insomma, secondo la Cipriani, la supposta notte di fuoco della quale si parla da giorni ci sarebbe stata. Non entra troppo nei dettagli, ma le sue parole non sono da interpretare.

Ha infatti affermato Francesca Cipriani nel corso dell’intervista radiofonica di oggi: “Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato… fatto fichi fichi”. Qualche dettaglio su quanto accaduto la showgirl lo rivela anche, sostenendo addirittura di essere nella stanza affianco quando accadeva tutto. Ha proseguito: “Ora ve lo dico io! Hanno consumato, hanno fatto fichi fichi , ero qui nella camera accanto, ho sentito tutto. Lo devo dire”.