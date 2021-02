Duomo di Milano: 5 curiosità che non vi sareste mai immaginati

Le curiosità più interessanti e uniche sul Duomo di Milano: cosa non vi sareste mai aspettati.

Se si pensa a Roma, viene subito in mente il Colosseo. Se invece nominiamo Milano il monumento più iconico e simbolo della città è ovviamente il Duomo con le sue meravigliose guglie. Una cattedrale imponente e unica nel suo genere che i turisti di tutto il mondo vogliono vedere e scoprire almeno una volta nella vita. Attorno a questo monumento ci sono però molti miti, leggende e persino folli credenze metropolitane! Oggi vi raccontiamo alcune curiosità sul Duomo di Milano che molto probabilmente non conoscevate e che vi aiuteranno ad apprezzare ancora di più questo monumento.

Tutti i record del Duomo di Milano

Vediamo allora grazie a Fanpage quali sono tutte le curiosità legate allo straordinario Duomo di Milano che, fino ad oggi, molto probabilmente non conoscevamo! Tanto per cominciare forse non tutti sanno che il Duomo di Milano è la quinta chiesa più grande del mondo. All’interno infatti la capienza di circa 40mila persone per una lunghezza di 157 metri. Una capolavoro gotico tra i più grandi in assoluto del mondo. Ma non è questo l’unico primato, anzi. Il Duomo è anche l’edificio che ospita il maggior numero di statue al mondo! Ce ne sono infatti ben 3400. Altro primato, dopo le statue e la grandezza, lo ottiene anche l’organo che si trova nel Duomo di Milano perché è il più grande d’Italia con 15800 canne di cui, la più alta, misura nove metri!

Come è nato?

Forse non tutti sanno poi che il Duomo di Milano è nato come luogo di culto per la divinità celtica Belisama. Successivamente venne riconvertita a luogo di culto per la Dea Minerva e poi Sant’Ambrogio, in epoca romana, decise di dare vita a una chiesa da dedicare alla Vergine Maria e così, nel 1418 dopo quasi mezzo millennio dall’inizio dei lavori, la chiesa venne consacrata. La facciata che vediamo oggi la dobbiamo a Napoleone: fu lui a far ripartire i lavori per ultimare la facciata neogotica.

Ecco allora un po’ di interessanti curiosità sul Duomo di Milano. Ora guarderemo questa straordinaria struttura con occhi diversi e molta più ammirazione!