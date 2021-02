Il match tra Atletico Madrid e Chelsea è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Il calcio italiano e internazionale prosegue a pieno ritmo: dopo la vittoria di ieri della Juventus contro il fanalino di coda Crotone, stasera torna la Champions League, con due partite molto interessanti, ovvero la sfida tra la Lazio e il Bayern Monaco su un campo e sull’altro la capolista della Liga, Atletico Madrid, contro il Chelsea.

Per la Lazio, dunque, reduce da prestazioni molto buone in campionato, sorteggio sicuramente non clemente, mentre in campo neutro, in Romania, si affrontano la formazione che per ora guida il campionato, davanti a Real Madrid e Barcellona, contro il Chelsea, che in Premier League è decisamente in rimonta, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Precedenti di Atletico Madrid – Chelsea e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Arena nazionale di Bucarest, in Romania, tra Atletico Madrid e Chelsea è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Football e Sky 753. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono sette i precedenti tra le due squadre, il primo nel 2009, e la situazione è di perfetto equilibrio: due vittorie a testa finora e tre pareggi. Equilibrio anche nel computo totale dei gol realizzati. Infatti le due formazioni di Atletico Madrid e Chelsea, nelle sfide in cui si sono affrontate, hanno realizzato undici gol a testa. Vedremo se questa doppia sfida spezzerà il sostanziale equilibrio.

Atletico Madrid e Chelsea, le due squadre in campo: le formazioni

Simeone e Tuchel stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; A. Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, L. Suarez.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, A. Christensen, Rüdiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner.