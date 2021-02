Panico al quiz-show: il concorrente “impazzito” spacca tutto – VIDEO

Sta facendo il giro del web in video che arriva dall’Islanda: un concorrente perde la sfida in tv e distrugge lo studio lasciando tutti a bocca aperta.

La società islandese è per molti sinonimo di civiltà, ordine, serietà e disciplina. Ma c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. Vedere il filmato della performance di un concorrente del popolare quiz-show televisivo “Gettu Betur” per credere.

Il concorrente in questione è andato su tutte le furie nel bel mezzo del quiz-show, seminando il panico in studio. Ha lanciato in aria il leggio, scaraventato il suo “podio” per terra e se ne è andato. Nel video si vede la conduttrice basita e alcuni dei concorrenti tra lo sconcertato e il terrorizzato: in questi casi, si sa, ci si può aspettare di tutto…

Pare che il giovane concorrente del programma televisivo islandese abbia perso la testa quando la squadra avversaria ha risposto correttamente a una domanda e ha vinto. Si trattava di una sfida tra studenti evidentemente molto sentita dal tipo (all’apparenza innocuo e tranquillo): in uno studio tv due squadre si sfidano su temi di cultura generale. Proprio in una delle manche finali, quando la tensione è più alta, la situazione è sfuggita di mano. Nel dettaglio, il ragazzo ha rovesciato il suo leggio e gettato in aria il suo bicchiere d’acqua (stessa sorte è stata riservata al bicchiere d’acqua del suo compagno di squadra). Poi ha lasciato lo studio visibilmente contrariato e coi nervi a fior di pelle. E mentre la conduttrice e il suo staff cercavano di rimediare alla sua sfuriata, il concorrente ha continuato a sfogare la sua incontenibile rabbia dietro le quinte.