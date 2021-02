Le Twins sono fidanzate? La verità sulla loro vita privata, cosa sappiamo

Le Twins, conosciute come Nicole e Ylenia Burato, sono due gemelle diventate famosissime su TikTok. Cosa sappiamo di loro?

Ylenia e Nicole Burato sono conosciute sul mondo dei social come LeTwins e contano un seguito di oltre 4,4 milioni di follower. Le due sorelle sono le gemelle più famose di TikTok Italia, ma cosa sappiamo di loro?

Ylenia e Nicole Burano sono nate a Mantova il 13 ottobre 1994. Dopo aver finito le superiori, Ylenia in geometra e Nicole in ragioneria, hanno iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia ma le due hanno scelto di creare anche qualcosa che fosse soltanto loro. E’ iniziato così il loro percorso sui social e con i primi guadagni è arrivato anche il trasferimento a Milano, nella Twins House. Le due sorelle gemelle si descrivono come ragazze energetiche e iperattive, che non stanno mai ferme.

LEGGI ANCHE -> Chi sono LeTwins, Ylenia e Nicole Burato: FOTO, social, vita privata

LEGGI ANCHE -> Jannik Sinner, chi è la fidanzata Maria Braccini: foto, social, vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeTwins-Ylenia e Nicole Burato (@letwins__)

LeTwins, la vita privata di Ylenia e Nicole Burato

La vita lontana dai social de LeTwins, però, è tenuta lontana dai riflettori. Quando Ylenia e Nicole sono con la loro famiglia o i loro amici, cercano di apprezzare al massimo i momenti che stanno vivendo, senza dover condividere tutto su Internet. Ma le ragazze tengono davvero così tanto alla loro privacy da non condividere niente sui social?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

I punti forti di Ylenia e Nicole Burato, soprattutto quando scelgono di condividere o meno un contenuto brandizzato sono la coerenza con la loro immagine, la libertà nel creare il contenuto e in primis che si tratti di un brand che utilizzerebbero loro due. Le ragazze sono molto oneste, ecco perché i loro followers si fidano della loro opinione e dei contenuti che pubblicizzano. Quando però chiedono loro della loro vita privata, LeTwins sanno già cosa rispondere: top secret. Infatti non ci sono informazioni sulle relazioni delle due ragazze e non si sa se siano o meno fidanzate.