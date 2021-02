Grande Fratello Vip, anticipazioni 22 febbraio: novità e colpi di scena

Il Grande Fratello Vip ritorna con un altro appuntamento settimanale. Oggi ci sono ben tre concorrenti a rischio eliminazione.

Mentre i fan aspettano la nuova puntata, sul web impazzano i sondaggi e le previsione. Chi verrà eliminato? Cosa succederà? Quali sorprese spezzeranno l’equilibrio della casa?

In base alle anticipazioni che sono trapelate, oggi ci saranno molti argomenti. La diretta sarà lunga e piena di colpi di scena. C’è anche grande attesa per sapere chi dovrà abbandonare la casa. Nonostante sia di nuovo in nomination, Stefania Orlando sembra essere relativamente al sicuro. Per chi se lo fosse dimenticato, nella scorsa puntata è riuscita ad avere la meglio anche su Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Andrea Zenga, Stafania Orlando o Samantha De Grenet? Chi sarà a uscire? In base ai sondaggi del web, il pubblico sarebbe tutto dalla parte della Orlando, ma non ci sono certezze.

E’ indubbio che la donna possa contare su una fan base molto forte. Sono proprio i suoi sostenitori ad averla fatta trionfare nell’ultima nomination. La De Grenet e Zenga sembrano i più a rischio e i sondaggi li danno allo stesso livello. La differenza di voti che decreterà l’eliminazione potrebbe essere davvero piccola.

A proposito di eliminazione, questa sera farà il suo ritorno Giulia Salemi. La ragazza si è lasciata alle spalle dei “conti in sospeso” che devono essere chiusi. Prima che fosse costretta a lasciare la casa aveva avuto delle brutte discussioni con Tommaso Zorzi e Stefania Orlano. Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Il suo ritorno negli studi di Cinecittà le permetterò di salutare anche Pierpaolo Pretelli. I loro fan non vedono l’orda di poterli ammirare anche fuori dalla casa.