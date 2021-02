Alfa, chi è il cantante 20enne di “Cin cin” famoso grazie a TikTok

Alfa ha 20 anni e sa cosa vuole. 5 milioni di condivisioni su TikTok e due singoli in classifica. Ecco tutto quello che sappiamo sul cantante genovese.

Andrea De Filippi in arte Alfa è figlio del 2000: ha 20 anni e sa benissimo cosa vuole dalla vita. Ha 5 milioni di condivisioni su TikTok, piattaforma fondamentale per il suo lancio nel mondo della musica, 600mila followers e due singoli in classifica: “Cin cin” e “Sul più bello“. Una vita dedicata alla sua grande passione per la musica, che lo ha portato a non perdere mai di vista i suoi obiettivi e le sue aspirazioni, a cui oggi, c’è da dire, è molto vicino!

Alfa, chi è il giovanissimo rapper da migliaia di followers

“Alfa è un progetto di nuova generazione che utilizza un mezzo di comunicazione nuovo, il web, per promuovere la propria musica.” – racconta Andrea, 20 anni, di Genova – “Parlare di progetto rende studiato qualcosa che non lo è mai: ho caricato video su Youtube per quattro anni circa, anche mie canzoni orribili, freestyle e approcci alla musica, poi questo canale è stato scoperto, rispolverato ed apprezzato.”

Un progetto musicale partito dal web, quello di Alfa, giovanissimo artista genovese che nel curriculum può vantare di aver realizzato il videoclip musicale “più lungo di sempre“. Quello del singolo “Testa tra le nuvole pt.2“, infatti, è un video realizzato interamente in formato verticale, il formato cardine di TikTok e delle stories instagram, mettendo insieme centinaia di mini-video inviati dagli utenti. Il tutto dura oltre 25 ore. Il concept lo ha spiegato lo stesso Alfa: “L’idea nasce durante il periodo di lockdown, Nicolas vive in Toscana e io in Liguria, era da tempo che volevamo fare il video musicale più lungo del mondo, io avevo visto anni fa le 24 ore di Happy di Pharrel Williams, e ho voluto batterlo. Ci siamo chiesti quale fosse il modo migliore per raccogliere video in quel periodo, e ci siamo detti che era TikTok, abbiamo chiesto alle persone di mandarci il video di un bacio: al migliore amico, alla fidanzata, allo scudetto della propria squadra del cuore, un ricordo di un bacio dato prima del lockdown.”

Non ha paura di osare Andrea, che ha uno stile che va dal graffiti pop, al rap, all’indie e che ha ottenuto il doppio disco di platino grazie al singolo “Cin cin”, che lo ha lanciato definitivamente sul mercato discografico.