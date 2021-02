Oroscopo del giorno, lunedì 22 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 22 Febbraio 2021.

Febbraio sta oramai per esaurire i suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 22 Febbraio 2021.

Lunedì 22 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna dissonante per voi durante la giornata di oggi. In amore sarebbe meglio procedere con cautela ed evitare di prendere decisioni troppo affrettate. Rimandate il possibile a domani e cercate di rallentare un po’.

Toro. Buone notizie durante la giornata di oggi per quel che riguarda l’amore. Il vostro cielo promette bene, dunque aspettatevi delle belle sorprese. Ritagliare un po’ di tempo per la meditazione e la riflessione potrebbe rivelarsi una mossa assolutamente vincente.

Gemelli. Gli astri saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi daranno una grande spinta dal punto di vista lavorativo. È il momento di farsi notare e di dimostrare a tutti il proprio talento. Procedete senza paura, otterrete delle grandi soddisfazioni.

Cancro. La Luna è finalmente entrata nel vostro segno e Venere sarà completamente dalla vostra parte. L’amore spalancherà dunque tutte le sue porte e voi potrete lanciarvi a capofitto nell’eros e nel romanticismo. Non perdete tempo e buttatevi!

Leone. Venere potrebbe crearvi qualche grattacapo durante la giornata di oggi. Gli ultimi tempi sono stati per voi piuttosto pesanti e probabilmente comincerete ad accusare il colpo della stanchezza. Tenete duro, presto potrete concedervi il meritato riposo!

Vergine. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ altalenante. Dovrete arrovellarvi infatti tra qualche contrasto e tensione. Tutto sommato le prossime ore saranno però positive e voi potrete anche permettervi alcuni azzardi.

Bilancia. Nuvole di confusione e indecisione all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi. Difficoltà all’interno della coppia potrebbero mettervi di malumore e spetterà a voi cercare di non darla vinta al pessimismo e alla malinconia.

Scorpione. Buone notizie per voi durante la giornata di oggi. I problemi che vi hanno tediato negli ultimi tempi si riveleranno infatti più semplici del previsto. È arrivato il momento di rilassarsi e di ricaricare le batterie dopo un periodo di stress.

Sagittario. Venere, Giove e Saturno saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Tutti gli astri vi spingeranno verso nuove avventure e vi assicureranno il successo sia in amore che sul lavoro. Dunque non perdete tempo e lanciatevi!

Capricorno. La giornata di oggi sarà ideale per rafforzare i legami, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Armatevi di buona pazienza ed apritevi al dialogo, potreste scoprire cose su voi stessi che vi sorprenderanno.

Aquario. Procedere con cautela è senza dubbio il consiglio migliore per affrontare a testa alta la giornata di oggi. Prestate attenzione alle amicizie, qualche inaspettato colpo basso potrebbe infatti gettarvi nella confusione e mettervi di cattivo umore.

Pesci. I nuovi incontri saranno favoriti durante la giornata di oggi, dunque tenete gli occhi bene aperti e non lasciatevi sfuggire nessuna occasione. Cercate di non trascurare il lavoro e di mantenere la concentrazione. Presto raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.