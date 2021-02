Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 21 febbraio

Domenica in oggi, 21 febbraio, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento e un superospite: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata di Domenica In che andrà in onda oggi, domenica 21 febbraio, sarà la numero 24, come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone la conduttrice veneta Mara Venier e in studio o in collegamento tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ed esperti che interverranno per parlare degli ultimi eventi legati all’attualità e alla pandemia. Scopriamo cosa accadrà oggi dalle ore 14:00 nello storico programma di Rai 1.

Domenica in: gli ospiti di oggi

Ospite annunciato e particolarmente atteso durante la puntata del contenitore domenicale che andrà in onda oggi pomeriggio sul primo canale è indubbiamente Carlo Verdone. L’attore racconterà alcuni aneddoti inediti della sua vita privata, nonché episodi avvenuti sul set che hanno segnato la sua carriera artistica. Verdone presenterà inoltre in anteprima il suo libro autobiografico, uscito nelle librerie, intitolato La carezza della memoria.

Successivamente la padrona di casa avrà l’opportunità di intervistare Luisa Ranieri, protagonista della nuova fiction di Rai1 intitolata Le indagini di Lolita Lobosco, miniserie in quattro puntate tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Le attrici Laura Chiatti e Chiara Francini presenteranno la pellicola che le vede protagoniste e intitolata Addio al nubilato che sarà disponibile per la visione in streaming a partire dal 24 febbraio. Il nuovo singolo, in prossima uscita, chiamato Voglia di Andrea Sannino verrà poi presentato in trasmissione in anteprima assoluta. Seguirà uno spazio dedicato alla comicità e rappresentato nello specifico da Vincenzo De Lucia che con le sue imitazioni saprà come intrattenere i telespettatori. L’attualità la farà come sempre da protagonista a Domenica in, la quale riprenderà le fila degli argomenti trattati nelle scorse puntate. Si parlerà quindi della Campagna di Vaccinazione in atto con il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, e il Prof. Infettivologo Matteo Bassetti. Sul merito daranno la loro opinione anche l’attrice Ornella Muti e il Direttore del Giornale Alessandro Sallusti.

