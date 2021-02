Chi è Luca De Aliprandini: età, foto, vita privata dello slalomista italiano

Luca De Aliprandini è uno sciatore italiano specializzato nello slalom gigante. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Tra i grandi nomi dello sci italiano oggi c’è sicuramento quello di Luca De Aliprandini. Lo sciatore alpino specialista dello slalom gigante sta portando a casa risultati di tutto rispetto, dando lustro al nostro paese. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Luca De Aliprandini

Luca De Aliprandini è nato a Cles (Trento) il 1º settembre 1990. Residente a Tuenno, ha esordito in gare riconosciute dalla FIS il 3 dicembre 2005 disputando uno slalom speciale giovanile a San Vigilio di Marebbe. Ha debuttato in Coppa Europa l’11 dicembre 2008 a San Vigilio di Marebbe disputando uno slalom gigante, senza però riuscire a concludere la seconda manche. Nella stessa stagione ha ottenuto il suo miglior risultato ai Mondiali juniores, finendo 6º in gigante nella rassegna di Garmisch-Partenkirchen.

Leggi anche –> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 21 febbraio

Il 23 ottobre 2011 Luca De Aliprandini ha partecipato alla sua prima gara in Coppa del Mondo, un gigante, sul tracciato austriaco di Sölden. Il 17 febbraio 2012 ha conquistato il primo podio in Coppa Europa, arrivando terzo nel gigante di Oberjoch, alle spalle del francese Mathieu Faivre e dell’austriaco Marcel Mathis. Nel marzo 2013 ha ottenuto il primo successo in Coppa Europa, piazzandosi primo nel gigante disputato a Soldeu, e l’anno dopo ha preso parte ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči 2014, classificandosi 11° nello slalom gigante. Ai successivi XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 non ha completato lo slalom gigante; l’anno dopo ai Mondiali di Åre, suo esordio iridato, è stato 20º nello slalom gigante, mentre a quelli di Cortina d’Ampezzo 2021 ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante e si è piazzato 5º nello slalom parallelo e 8º nella gara a squadre.

Leggi anche –> Dominik Paris: carriera, successi, piazzamenti dello sciatore

Per quanto riguarda la vita privata, Luca De Aliprandini è fidanzato da diversi anni con la sciatrice svizzera Michelle Gisin. I due vivono insieme a Riva del Garda quando non sono impegnati sulle piste delle loro gare. Si sono conosciuti sei anni fa sul ghiacciaio di Ushuaia in Argentina, nella Terra del Fuoco, dove spesso le squadre europee svolgono la preparazione estiva. In un’intervista al Corriere della Sera Michelle ha dichiarato: “Stiamo ancora molto bene assieme, lui è una persona positiva. In famiglia quello che cucina è lui. È bravissimo! Tra noi due l’italiana sono io e lo svizzero è lui”.