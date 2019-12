Chi è Dominik Paris: carriera, successi, piazzamenti dello sciatore, curiosità e record, le sue piste preferite e quanto ha vinto finora.

Classe 1989, Dominik Paris è uno dei più forti sciatori italiani di sempre, tra coloro che hanno vinto di più in assoluto. Davanti a lui, in graduatoria, ci sono sono Alberto Tomba e Gustav Thoeni. Tra i suoi più importanti successi, vanno menzionati la medaglia d’oro nel supergigante a Åre 2019 e una Coppa del Mondo nella stessa specialità. Nato a Merano, specialista delle discipline veloci, si fa notare in Coppa Europa nel 2017, appena 18enne.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è lo sciatore italiano Dominik Paris

I suoi risultati sportivi più importanti li ottiene nel biennio 2018-2019, in particolare a fine dicembre 2019 vince per 2 giorni consecutivi la prova di discesa libera del Bormio. Così, 25 anni dopo Alberto Tomba, è il primo italiano a ritrovarsi in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo. Nella stagione 2018-2019, aveva invece ottenuto il quarto posto finale nella classifica generale, vincendo appunto la categoria del supergigante.

Tra gli altri piazzamenti, un argento mondiale nella discesa libera a Schladming 2013. Le piste preferite di Dominik Paris sono Kitzbühel e Bormio: infatti, ha vinto ben quattro discese libere sulla storica pista austriaca; ancora meglio ha fatto sullo Stelvio, vincendo ben sei volte, 5 in discesa e una nel supergigante. Infine, ha vinto ben tre volte sulle nevi di Lillehammer.