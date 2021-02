Daniel Colangeli, chi è il cantante de I cugini di campagna: età, foto, storia

I cugini di campagna sono una band storica che, negli anni, ha cambiato diversi componenti. L’ultimo arrivato è Daniel Colangeli. Ma chi è?

Il gruppo musicale pop I Cugini di Campagna nasce, per volontà di Silvano Michetti, a Roma nel 1970, nel pieno dell’epoca dei “figli dei fiori”. Il gruppo era inizialmente composto dai fratelli Ivano “Poppi” Michetti e Silvano Michetti (entrambi ancora attivi all’interno della band), da Flavio Paulin (che abbandonò nel 1977) e da Gianni Fiori (che venne sostituito nel 1972). Dal 1973 al 1977 la band ha ottenuto un ottimo successo, inanellando canzoni del peso di Anima mia, Innamorata, Un’altra donna, Conchiglia bianca e tante altre. Principalmente scritti da “Poppi” Michetti e Flavio Paulin, i brani si caratterizzano per la loro esecuzione in falsetto, effetto che Paulin riusciva ad ottenere con estrema facilità. Grazie a questi successi riescono a partire per diverse tourneè in giro per il mondo.

Nel corso degli anni, vari artisti sono entrati a far parte della band e, tra i tanti, sono sicuramente da ricordare Marco Occhetti, in arte “Kim“, che fu cantante e chitarrista dal 1986 al 1994, e Nicolino “Nick” Luciani, voce storica dei Cugini di Campagna per 20 anni (dal 1994 al 2014). Il difficile ruolo di Luciani venne poi affidato nel 2015 al trentenne Daniel Colangeli che, oltre ad essere il cantante, suona anche le tastiere.

Chi è Daniel Colangeli?

Nato Roma il 6 gennaio 1991, l’artista Daniel Colangeli è entrato a far parte dei Cugini di Campagna oramai sei anni fa, nel 2015, per sostituire “Nick” Luciani. Vuoi anche per la somiglianza al cantante precedente, il suo ingresso all’interno della band è stato naturale. Favorevole anche il suo ingresso, ha preso parte fino al 2017 con il gruppo al format televisivo MilleVoci, diretto da Gianni Turco. Tuttavia, notizie dell’ultima ora riportano che Daniel Colangeli abbia deciso di lasciare i Cugini di Campagna.

Sarà davvero una rottura definitiva?

