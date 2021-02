Animali fantastici e dove trovarli, differenze tra libro di J.K.Rowling e film

Nonostante i rallentamenti per Covid, le riprese del terzo capitolo di Animali Fantastici e dove trovarli vanno avanti. Scopriamo le differenze tra libro e film!

La saga di Animali Fantastici e dove trovarli è uno spin-off creato dall’autrice del magico mondo di Harry Potter, J. K. Rowling. Il progetto della Warner Bros. Pictures e della scrittrice prevede una saga di cinque 5 film di cui, al momento, ne sono usciti due. Il primo capitolo di questa nuova serie prende il nome dal libro di studio nominato all’interno della saga di Harry Potter ed è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2016. La storia qui ruota intorno al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) che, arrivato a New York per liberare una creatura magica, si ritrova a dover affrontare diverse peripezie che hanno come protagonista il misterioso Credence Barebone. Diversamente dal primo, il secondo film è uscito nel 2018 e si intitola Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald. Ambientato a Parigi, gravita intorno al personaggio di Credence e al suo passato, ma dà anche un nuovo spaccato sulla storia magica, semplicemente sfiorata nella saga originale.

Dal libro al film: com’è successo?

Il libro originale nominato nei film di Harry Potter si intitola Gli animali fantastici: dove trovarli ed è uno pseudobiblium fantasy, cioè un libro immaginario citato come vero all’interno di un’opera letteraria. Questo libro di scuola di Hogwarts di circa 90 pagine è stato scritto anch’esso dalla Rowling e venne pubblicato per la prima volta nel 2001 a scopi benefici. Il libercolo apre la strada alla Magizoologia (la materia che studia le creature magiche), facendo un elenco alfabetico di settantacinque specie animali magiche. Essendo stato pensato come un vero manuale, contiene note a margine scritte dal famoso Harry Potter, dando così l’idea di star sfogliando veramente il libro di scuola del maghetto inglese. Da ciò si capisce come il libro che ha dato il origine alla saga spin-off non abbia un’effettiva trama. Quindi fare un paragone con il film sarebbe impossibile: gli unici legami sono il titolo e Newt Scamander. Tuttavia, nel 2017 è stata pubblicata una nuova edizione del libro, che contiene la sceneggiatura originale del film.

