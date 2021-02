Animali fantastici e dove trovarli, chi è l’attore Ezra Miller: età, foto, carriera

Il mondo di Harry Potter regala ancora emozioni grazie allo spin-off Animali Fantastici e dove trovarli, che sembra ruotare intorno a Credence, interpretato da Ezra Miller: scopriamo chi è l’attore!

Sebbene quest’anno si festeggino i 20 anni dall’uscita al cinema del film Harry Potter e la pietra filosofale, non sembra passato così tanto tempo. Questo forse è dovuto anche al fatto che l’autrice inglese J. K. Rowling, nel corso degli anni, non ha mai davvero abbandonato i suoi fan. Lo dimostra brillantemente la serie cinematografica spin-off del mondo magico Animali Fantastici e dove trovarli e che, per ora, consta di 2 dei 5 lungometraggi preannunciati: uno uscito nel 2016 e uno nel 2018. Attualmente le riprese del terzo capitolo della saga sembrano essere state interrotte per colpa della pandemia in atto. In ogni caso, sappiamo che anche questo film ruoterà in parte intorno al personaggio di Credence Barebone, un ragazzo dagli straordinari poteri magici e un passato sconosciuto. Il misterioso personaggio è interpretato dal giovane attore americano Ezra Miller, ma chi è veramente? Scopriamolo insieme

Chi è davvero Ezra Miller?

Nato il 30 settembre 1992 a Wyckoff, una cittadina nella Contea di Bergen, in New Jersey. Ezra Miller è il figlio minore (ha due sorelle maggiori, Saiya e Caitlin) di Marta, ballerina, e Robert vicepresidente della casa editrice Hyperion Books. Ezra debutta nel mondo dello spettacolo come attore per la prima volta nel 2008, all’interno del film Afterschool. Seguono diversi altri progetti e il giovane americano cresce esponenzialmente, aggiudicandosi premi e cast stellari (nel 2012 ha lavorato al fianco di Emma Watson e Logan Lerman nel film Noi siamo infinito). Ma il successo a livello planetario è arrivato nel 2016, quando ha interpretato per la prima volta il ruolo di Credence Barberbone in Animali fantastici e dove trovarli, al fianco di importanti attori come l’inglese Eddie Redmayne e Katherine Waterston, rispettivamente Newt Scamander e Porpentina “Tina” Goldstein. Grandissimo appassionato della saga di Harry Potter, Miller è stato scritturato anche nel sequel del 2018, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, dove ha avuto la possibilità di lavorare al fianco dell’attore americano Johnny Depp, che interpretava proprio il mago Gellert Grindelwald.

Oltre alla carriera da attore, Ezra è anche il batterista e il cantante della band newyorkese Sons of an Illustrious Father. Si definisce queer e, a riguardo, ha affermato: “Non credo mi identificherei come gay, sono attratto soprattutto da “lei”, tuttavia sono stato anche con molte persone e sono aperto all’amore, ovunque esso sia. […] Ho molti amici grandiosi di sesso e genere differenti. Non sono innamorato di nessuno in particolare“. A riprova di questa sua apertura, Ezra Miller ha dichiarato che, quando era più piccolo, gli piaceva baciare i ragazzi.