Jessie Cave, il figlio neonato ricoverato: dramma per la star di Harry Potter

L’attrice Jessie Cave ha rivelato che suo figlio Abraham, di appena tre mesi, è ricoverato in ospedale malato di Coronavirus.

Jessie Cave, attrice 33enne, martedì mattina ha condiviso su Instagram uno scatto del suo bambino in un letto d’ospedale. Abraham è nato ad ottobre dopo una lunga e difficile gravidanza. Jessie oltre ad Abraham ha anche un figlio di cinque anni, Donnie, e una bambina di tre, Margot. L’attrice ha confermato che il suo bambino è stato colpito da un ceppo “super potente e contagioso” del virus.

Jessie Cave, dramma in famiglia per l’attrice di Harry Potter

Jessie ha pubblicato una fotografia del figlio neonato in ospedale, e ha scritto su Instagram: “Ho guardato il telegiornale da una stanza isolata dell’ospedale. Il mio povero bambino è positivo al Covid. Sta bene, ma i medici sono vigili e prudenti. Questo ceppo è super potente e contagioso, quindi spero che la gente stia ancora più attenta nelle prossime settimane. Non volevo davvero che questo fosse l’inizio del nuovo anno delle mie famiglie. Non volevo davvero tornare in ospedale così presto dopo la sua nascita traumatica. Ancora una volta sono meravigliata dalle infermiere e dai medici”.

A novembre, le ricerche avevano “scoperto” che è molto improbabile che i neonati si ammalino gravemente di Covid, arrivando quasi ad escludere le possibilità che un neonato prenda il virus dalla madre infetta. Solo 66 bambini su 118.000 nati nel Regno Unito tra marzo e aprile, al culmine della prima ondata, hanno contratto la malattia nel loro primo mese di vita. Dei 66 bambini malati, 28 sono stati classificati come “gravemente malati” e hanno sofferto di febbre alta, problemi respiratori, o attacchi di tosse o vomito.