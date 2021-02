Lutto nel mondo della musica di ispirazione cristiana, morto Carman, personaggio televisivo e cantautore molto amato.

Dopo una carriera di 40 anni nella musica di ispirazione cristiana, Carman è morto a Las Vegas l’altra notte a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico. Aveva 65 anni. Di origini italiane, vero nome Carmelo Domenic Licciardello, il cantante era nato a Trenton, nel New Jersey.

Da bambino suonava la batteria nella band di sua madre; da adolescente, ha formato il suo gruppo. Intorno all’età di 20 anni, si è trasferito in California. Durante un concerto di Andraé Crouch, scoprì qual era la sua strada e scelse di abbracciare il cristianesimo evangelico.

Chi era Carman, noto cantautore di ispirazione cristiana

Nel 1980, Carman ha realizzato un album intitolato God’s Not Finished with Me, ma non venne mai pubblicato. L’anno successivo, è stato invitato da Bill Gaither a fare un tour con il Bill Gaither Trio. Dopo essersi trasferito a Tulsa, in Oklahoma, pubblicò un album di debutto omonimo nel 1982, ottenendo un certo successo. Poi, con l’uscita dell’album Sunday’s on the Way nel 1983, diede vita a una serie di successi nelle classifiche. Mentrecontinuava la sua carriera musicale, ha fondato l’organizzazione senza scopo di lucro Carman Ministries.

Il brano The Champion, uscito nel 1985 e contenuto nell’album il cui singolo dà il nome al disco, è sicuramente il più noto della sua produzione. Nel 1990 e nel 1992 Billboard lo ha nominato Artista cristiano contemporaneo dell’anno. Alcuni dischi vengono tradotti in spagnolo e lui diventa un artista di calibro internazionale: detiene il record mondiale per il più grande concerto cristiano di un singolo cantante. Addirittura, nel 1994 tenne un concerto con 80.000 a Chattanooga, Tennessee. Oltre alla sua carriera musicale, ha partecipato a varie produzioni televisive, sempre di ispirazione cristiana, e a un film sulla sua vita. Dal 2013 lottava contro un mieloma multiplo, che addirittura sembrò scomparso nel 2014 per riapparire lo scorso anno.