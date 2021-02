Vi ricordate Valeria Mazza? Oggi compie 49 anni, che fine ha fatto

Vi ricordate della splendida Valeria Mazza? La modella oggi compie 49 anni, scopriamo cosa fa adesso dopo aver lasciato le passerelle.

Accanto a Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Kate Moss, negli anni ’90 c’era una supermodella che aveva conquistato tutto il pubblico italiano sia per la sua innata eleganza, che per il suo fascino acqua e sapone e la sua simpatia. Di chi stiamo parlando? Di Valeria Mazza, modella biondissima nata in Argentina ma di chiare origini italiane che ha ammaliato il popolo nostrano per oltre 20 anni di carriera.

Oggi 17 febbraio 2021, Valeria compie 49 anni, ma basta osservare gli ultimi scatti che ha pubblicato sui social per rendersi conto di come ne mostri circa una ventina di meno. Il suo aspetto giovanile è dovuto ad una cura attenda del proprio corpo, attraverso una dieta salutare ma gustosa (le piace cucinare e mangiare bene) ed uno stile di vita salutare. La freschezza del suo viso sorprende anche perché, a differenza di molte colleghe, Valeria Mazza non ha fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Valeria Mazza compie 49 anni: cosa fa oggi

Già da tempo Valeria Mazza ha deciso di abbandonare il mondo delle passerelle e dell’altra moda per dedicare maggiore tempo a sé stessa e alla famiglia. L’ex supermodella è infatti mamma di 4 figli, il più grande dei quali ha già compiuto 18 anni, ma gli altri sono ancora piccolini e bisognosi d’attenzione. Insomma la bella argentina ha deciso di fare la mamma a tempo pieno, abbandonando il mondo caotico della moda e dedicandosi ad una vita più tranquilla e lontana da riflettori e notizie di gossip.

Sebbene abbia preso questa decisione, di tanto in tanto accetta contratti con singole compagnie per fare da testimonial e prestare volto e fisico alle campagne pubblicitarie. Si tratta però di un impegno che nulla toglie alla sua famiglia e soprattutto non la costringe a volare da una parte all’altra del pianeta.

