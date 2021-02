Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime per il tradimento di Rosalinda

Giulia Salemi finisce in nomination e non riesce a trattenere le lacrime quando scopre che a nominarla c’è anche Rosalinda.

La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip diretto da Alfonso Signorini ha riservato grandi emozioni. Se prima, infatti, era semplice scegliere chi escludere dalla competizione, in questo momento il legame è talmente forte che ogni scelta diventa dolorosa. Lo sa bene Tommaso Zorzi, il quale è stato accusato di aver isolato e di aver tradito l’amica Maria Teresa Ruta (eliminata durante la puntata di venerdì sera).

La conduttrice, una volta scoperta l’eliminazione, è letteralmente fuggita dall’appartamento senza salutare chi l’ha accompagnata in questo viaggio televisivo per mesi. Ieri sera è rientrata per parlare con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, le due persone con cui ha maggiormente legato al GF Vip. Maria Teresa ha spiegato loro di essersi sentita isolata ed in un certo senso tradita. Tommaso, però, non accetta questa accusa e sostiene di non averla mai emarginata nonostante nelle ultime settimane avesse cambiato atteggiamento.

Giulia Salemi in lacrime: “Non ce la faccio più”

Concluso il confronto tra i tre amici, si è passati agli eventi clou della serata di ieri: la scelta del terzo finalista e la nomination. Per quanto riguarda la prima decisione, il pubblico ha premiato Tommaso Zorzi, mandandolo in finale nonostante in questo ultimo periodo abbia parlato a più riprese di voler abbandonare il programma, arrivando persino a cercare di uscire dalla casa. A questo punto per l’influencer non resta che tenere duro e provare a vincere una trasmissione che sin dall’inizio sembra alla sua portata.

Le nomination hanno creato nuovamente scompensi all’interno della casa. I due concorrenti finiti al ballottaggio sono Giulia Salemi e Stefania Orlando. Quest’ultima ha preso con filosofia la nomination, d’altronde anche lei è pronta a dire addio alla competizione da diverso tempo. Meno bene l’ha presa la modella, specie quando ha notato che a nominarla è stata anche Rosalinda. Le due hanno stretto molto il rapporto in queste settimane e sono amiche. Quando ha visto che l’amica l’ha nominata, infatti, Giulia è scoppiata in lacrime e detto: “Non ce la faccio più”. Signorini allora ha provato a rincuorarla: “Non dare soddisfazione a nessuno con le tue lacrime”.

