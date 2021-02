GF Vip, momento intimo tra Zenga e Rosalinda: gli altri spiano – VIDEO

By

All’interno della stanza blu del GF Vip Rosalinda e Andrea Zenga stanno vivendo un momento d’intimità, gli altri gieffini spiano in silenzio.

Nel corso delle scorse settimana tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ci sono state delle incomprensioni per via di una nomination. L’attrice siciliana, però, ci ha tenuto a chiarire che tiene molto ad Andrea e dopo l’accaduto si è scusata e giustificata con una lettera che ha permesso il riavvicinamento. Chiarita l’incomprensione, tra i due il rapporto si è fatto sempre più stretto, al punto da far pensare che la loro sia più di una semplice amicizia.

Qualche ora fa proprio i due sono stati protagonisti di un momento molto privato. Rosalinda distesa sul letto della stanza blu si è confidata con Andrea, il quale le ha offerto il proprio supporto e l’ha abbracciata. La scena è stata notata da Dayane Mello, la quale ha provveduto immediatamente ha chiamare a rapporto tutti gli altri coinquilini per osservare la scena. Il primo a giungere è stato Tommaso Zorzi, il quale, con un pacco di popcorn in mano non è riuscito a celare la sorpresa nel vedere la scena.

GF Vip, intromissione dei coinquilini tra Zenga e Cannavò

Non contenti della posizione privilegiata sull’uscio della porta, i gieffini hanno fatto irruzione nella stanza senza fare rumore per posizionarsi attorno ai due piccioncini. Il più sfrontato è stato Tommaso Zorzi, il quale si è sdraiato nel letto accanto mangiando i popcorn. Quando Zenga se n’è accorto lo ha mandato simpaticamente a quel paese, mentre Rosalinda sorridendo ha chiesto loro se si trattasse di uno spettacolo.

Insomma il momento privato è stato interrotto dall’intromissione dei coinquilini, ma nessuno dei due ha trovato inopportuna la presenza degli altri. La scena, divertente da fuori, dimostra ancora una volta come all’interno della casa si sia creato un rapporto molto forte tra tutti, al di là delle incomprensioni momentanee che hanno portato a qualche scontro nei giorni passati.

