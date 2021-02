Follia al GF Vip, Zorzi vuole uscire: ma la porta è sbarrata

Nella notte al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa ma ha trovato la porta sbarrata.

Il serale di ieri ha creato discordia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha mostrato una serie di clip riguardanti Tommaso Zorzi, in cui l’influencer parlava prima di Maria Teresa Ruta (eliminata a sorpresa dal televoto) poi dell’ex amica Giulia Salemi. Conclusa la diretta proprio la modella ha attaccato Tommaso, dicendogli che è stanca di vedere scene come quelle mostrate in video. In suo supporto è intervenuta anche Dayane Mello, la quale ha tacciato di incoerenza l’influencer.

Infuriato per essere stato descritto come “bugiardo” e “falso“, Tommaso ha perso la pazienza ed ha minacciato di lasciare la casa, dicendo: “Esco, vado a casa così questa vince” (ovviamente in riferimento a Dayane Mello, principale favorita alla vittoria del reality). Nel sentire quelle parole, la modella brasiliana ha commentato semplicemente: “Ancora questa scenata? Ma basta, non se ne può più”.

Tommaso Zorzi prova ad uscire dalla casa, ma la porta è sbarrata

Quella di Zorzi, tuttavia, non era una scenata, ma una vera e propria crisi. L’influencer questa notte ha cercato di andare via dalla casa. Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno provato ad impedirglielo, ma non ci sarebbero riusciti se non fosse che la porta era stata chiusa a chiave. Mai prima di questa sera era capitato che la porta che divide i gieffini dal mondo reale fosse stata bloccata dalla produzione, dunque è probabile che la produzione avesse capito le sue intenzioni e gli abbia impedito di lasciare il programma.

Stefania e Andrea hanno cercato di farlo ragionare: “Non puoi andare via, non per questa str***ata”, ma l’influencer non vuole sentire ragioni e sposta di forza Stefania per farsi largo alla maniglia. Trova però la porta bloccata ed entra in crisi ancora di più: “Non possono farlo, non possono impedirmi di andarmene”. Resta da capire cosa succederà ora: il concorrente può andarsene in qualsiasi momento lo desideri per regolamento. Inoltre sempre il regolamento prevede che appena il concorrente apre la porta rossa è automaticamente eliminato.

