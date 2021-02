Amedeo Goria, problema medico: non può andare all’Isola dei Famosi

Nonostante il contratto già firmato, Amedeo Goria non potrà partecipare all’Isola dei Famosi 2021: ecco perchè.

“L’isola dei famosi” è ormai uno dei reality show più conosciuti: ispirato dal programma Celebrity Survivor, è arrivato in Italia per la prima volta nel 2003 su Rai 3. Nel reality gli ospiti (tutte celebrità) dovranno imparare a convivere e sopravvivere su un’isola deserta partendo completamente da zero: rifugi, cibo ed acqua dovranno essere trovati dai partecipanti senza aiuto esterno. L’unica cosa che hanno a disposizione è un kit di sopravvivenza che si espanderà a seconda delle prove vinte o perse da ognuno degli ospiti.

Inizialmente il cast dell’Isola dei Famosi 2021 doveva essere formato da Giovanni Ciacci, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un personaggio top secret (chiamato per ora solo “Visconte”), Akash Kumar, Fariba (la madre di Giulia Salemi), Clemente Russo, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo, Valentina Persia e Amedeo Goria. Dalle ultime notizie, però, si è saputo che proprio quest’ultimo concorrente non potrà più andare all’Isola.

Non ha passato i test medici

Tutti i partecipanti all’Isola dei Famosi devono sottoporsi a test medici (anche da prima che ci fosse una pandemia globale): il motivo pare abbastanza chiaro. Per poter vivere su un’isola deserta, dovendosi procurare da soli sia cibo che acqua sotto il sole cocente, si deve avere un’ottima prestanza fisica. Pare, però, che i test medici di Amedeo Goria abbiano individuato qualche problema per cui partecipare non sarebbe sicuro.

La decisione ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca: prima di tutto perchè era già stato reso noto che in studio, ad osservare le gesta di Amedeo Goria accanto ad Ilary Blasi, ci sarebbe stata la ex moglie Maria Teresa Ruta (recentemente squalificata dal Grande Fratello Vip). Goria non ha ancora commentato quanto accaduto. Al suo posto arriverà sull’isola il campione olimpico Massimiliano Rosolino.