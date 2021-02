Flaminia Morandi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per circa 11 anni. L’amore è poi finito, ma quella relazione ha segnato la vita di entrambi.

Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte. La seconda con la giornalista romana Flaminia Morandi (che per lui divorziò dall’allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini), dalla quale ha avuto due figli: Camilla, nata nel 1973 (che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai), e Saverio, nato nel 1975 (noto regista cinematografico e di serie televisive). Il loro matrimonio è durato dal 1973 al 1984, ma già alla fine degli anni ’70 la relazione entrò in crisi e i due si separarono.

Quando il cuore di Maurizio Costano batteva per Flaminia Morandi

Come accennato, la giornalista e scrittrice Flaminia Morandi e Maurizio Costanzo si conobbero alla fine degli anni ’60, quando lei era sposata con Alberto Michelini. “Non so come, lo lasciò per me. Era bellissima”, ha raccontato Maurizio Costanzo nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera. Le foto dell’epoca, in effetti, gli danno ragione.

Anche Maurizio Costanzo, del resto, era follemente innamorato di Flaminia Morandi, e ancora oggi la ricorda con molto affetto: “Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”. Quanto al loro matrimonio, a suo tempo celebrato con rito civile davanti al testimone Marcello Marchesi, con cui lui lavorava in quegli anni, il celebre giornalista ha raccontato: “Le cose finirono per via di quella mia storia segreta e anche forse per l’esplosione di ‘Bontà loro’, un successo che ci travolse. Alla seconda puntata, passammo dai 5 ai 14 milioni di spettatori. La gente cominciò a riconoscermi…”.

