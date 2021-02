Penélope Cruz, chi è l’attrice: età, foto, carriera, marito, vita privata

Nata per il balletto e cresciuta sul grande schermo, Penélope Cruz oggi è uno dei volti più riconosciuti di Hollywood.

Penélope Cruz Sánchez (conosciuta dal pubblico semplicemente come Penélope Cruz) è nata ad Alcobendas, in Spagna, il 28 aprile del 1974. Il padre (un commerciante) e la madre (una cameriera) si sono subito accorti del talento che la figlia aveva per il balletto: tanto che, da ragazzina, “Pe” (come la chiamano affettuosamente in famiglia) interrompe gli studi alle superiori per dedicarsi alla danza ed alla recitazione.

In Spagna studia danza classica al Conservatorio Nazionale: una volta arrivata a New York, però, inizia a studiare recitazione alla Cristina Rota Art Dramatic School. Per continuare a pagarsi gli studi si guadagna da vivere facendo la modella: a 14 anni diventa presentatrice di una trasmissione televisiva per bambini.

Un’attrice socialmente molto attiva

A soli 17 anni arriva al cinema con “Prosciutto, prosciutto” di Bigas Luna. Sul set conosce anche Javier Bardem: i due si rivedranno anche in altre occasioni, ma sarà la collaborazione in “Vicky Cristina, Barcelona” di Woody Allen a far nascere tra i due qualcosa di più di un semplice rapporto tra colleghi.

Nel 1996 l’attrice passa del tempo a Calcutta, dove viene a sapere della missione di Madre Teresa. Da quel momento Penélope Cruz decide di aiutare in qualsiasi modo: nel 1998, dopo il successo del suo primo film americano “Hi-Lo Country” dona tutti i guadagni ottenuti grazie alla pellicola alla missione di Calcutta. Penélope trascorre diversi mesi in Uganda ed in India; inoltre, si schiera spesso contro l’uso di pellicce (creando diversi slogan). Nel 2018 visita l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova per una raccolta fondi, e viene nominata madrina della “Partita del cuore” allo Stadio Luigi Ferraris.

Nel 2007, subito dopo aver lavorato insieme alla pellicola di Woody Allen “Vicky Cristina, Barcellona”, la Cruz e Javier Bardem iniziano una relazione: nel 2010 i due si sposano in segreto. Poco tempo dopo Penélope Cruz-in-Bardem annuncia di essere incinta: per via del pancione, durante le riprese del film “Pirati dei Caraibi”, è la gemella Mónica a comparire nelle inquadrature larghe.