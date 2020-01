Chi è Antonio Banderas, l’affascinante attore spagnolo da sempre sogno di milioni di donne. Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata e sul suo percorso da artista.

Antonio Banderas è un affascinante e famoso attore spagnolo, sogno di milioni di donne in tutto il mondo. Ma Banderas non ha raggiunto la fama solo grazie alla bellezza, ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata e il suo percorso da artista.

Antonio Banderas: l’amicizia con Pedro Almodovar e la carriera

Antonio Banderas è nato a Malaga nel 1960. Sua madre era insegnante, e suo padre commissario di polizia. A Malaga inizia a studiare arte drammatica, e all’età di appena 19 anni si trasferisce nella capitale Madrid, convinto di poter iniziare lì la sua carriera da attore. Iniziando a lavorare come modello e cameriere, dopo pochissimo viene notato da uno dei registi spagnoli più importanti di quegli anni: Pedro Almodovar. Il registra lo inizierà al grande pubblico con film come “Labirinto di passioni”, “Matador”, “La legge del desiderio” e “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. La collaborazione tra l’attore e il regista, interrotta a tratti, non è ancora finita: Banderas e Almodovar si stimano molto mutuamente, e il legame si è stretto ancor di più quando Banderas ha vestito i panni dello stesso Almodovar nel recente film autobiografico “Dolor y Gloria”. Questo film ha riscosso un grande successo alla 72esima edizione del Festival di Cannes, facendogli vincere anche la Palma d’oro come migliore interprete maschile. La partecipazione nei film di Almodovar consentono a Banderas di essere presto notato anche da Hollywood: in america l’attore reciterà accanto a Tom Hanks in “Philadelphia”, con Tom Cruise e Brad Pitt in “Intervista col vampiro”, con Salma Hayek in “Desperado”, con Catherine Zeta Jones in “La maschera di Zorro” e addirittura presta la sua voce al Gatto con gli Stivali in “Shrek”.

Antonio Banderas: vita privata e matrimoni

A Hollywood conosce quella che sarà la sua seconda moglie, il grande amore della sua vita Melanie Griffith. Banderas è stato sposato con lei dal 1996 al 2015, e anche dopo la rottura i rapporti tra i due sembrano essere rimasti ottimi. Insieme si prendono cura della figlia Stella. Durante il matrimonio con Melanie Griffith Antonio si prese cura anche dei due piccoli bambini di lei, avuti da relazioni precedenti: Alexander Bauer e Dakota Johnson, la famosa protagonista di “50 Sfumature di Grigio”. Dopo il divorzio Banderas ha conosciuto Nicole Kimfel, consulente finanziaria di origine olandese. Con Nicole sta vivendo una solida e serena storia d’amore. Nel 2017 ha sofferto un spaventoso infarto, e da quel giorno ha smesso di fumare. Adesso dice di praticare regolarmente yoga, e ogni giorno si dedica ad un’ora di corsa per scaricare la tensione.

