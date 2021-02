Elisa Isoardi, rivelazione bomba: il progetto dopo l’Isola dei Famosi

La partecipazione di Elisa Isoardi alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi è cosa ormai quasi certa, ma per la conduttrice cuneese Mediaset avrebbe in serbo molte altre novità.

Oltre l’Isola dei Famosi c’è di più, verrebbe da dire parafrasando una leggendaria canzone. Il riferimento è naturalmente a Elisa Isoardi: per l’ormai ex conduttrice Rai la partecipazione alla prossima edizione del reality, data quasi per certa, potrebbe essere solo il primo timido passo di una nuova lunga avventura in Casa Mediaset. Ecco il retroscena.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il futuro prossimo di Elisa Isoardi

Proprio in queste ore Elisa Isoardi è al centro di diverse indiscrezioni circa la sua partecipazione alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al via il prossimo lunedì 8 marzo. I rumors si fanno sempre più insistenti e pare che oltre all’approdo al reality di Canale 5 per la bella cuneese ci sia in serbo anche un nuovo progetto a Mediaset.

Il cambiamento non è da poco, dopo ben 18 anni in Rai. Ecco perché si mormora che se la Isoardi ha deciso di afre un così grande passo è perché quasi certamente ha in mente di ottenere anche qualcos’altro dai piani alti della rete del Biscione. Secondo il sempre informatissimo Dagospia, la Nostra avrebbe trattato con Mediaset per assicurarsi un pacchetto che comprenderebbe, oltre all’Isola, anche la conduzione di un programma tv.

Leggi anche –> Elisa Isoardi e Caterina Balivo insieme: quasi quasi…

Il principale indiziato è Mattino 5 di Federica Panicucci. Stando a quanto riportato da Oggi, infatti, la conduzione del contenitore mattutino di Canale 5 sarebbe “traballante” e si starebbe pensando a sostituire la conduttrice toscana proprio con Elisa Isoardi. Ma Dagospia parla anche di trattative per la conduzione di una trasmissione che va in onda su Rete 4. Insomma, la carne al fuoco non manca…

Leggi anche –> Elisa Isoardi dice addio alla Rai e cambia look